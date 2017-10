Valjean rãmâne singur în fata judecãtorilor

DECIZIE…Pentru Constantin Neculae (Valjean – n.r.), “ciripitul” în fata autoritãtilor nu i-a adus beneficiul asteptat. Astfel, Valjean va fi judecat în continuare pentru trafic de droguri în timp ce ceilalti doi inculpati din dosar îsi asteaptã sentinta zilele urmãtoare. Constantin Constandache si Adrian Nistoreanu au cerut sã benefizieze de procedura simplificatã dupã ce au recunoscut comiterea faptelor. Cei trei inculpati au fost arestati la începutul lunii iulie si acuzati de trafic de droguri de risc în formã continuatã. În urma perchezitiilor efectuate la domiciliul celor doi, procurorii au descoperit 220 de grame rezinã de cannabis si o culturã de plante ajunsã la maturitate.

Degeaba a încercat Constantin Neculae (Vlajean – n.r.) sã scape de închisoare si a fãcut mãrturisiri complete în fata anchetatorilor. În încercarea de a scãpa de închisoare, Valjean a povestit anchetatorilor cine, unde, cum si când câstigã bani nemunciti de pe urma prostitutiei, a traficului de droguri sau a furturilor si tâlhãriilor. De asemenea, pe surse, am aflat cã Valjean a oferit anchetatorilor si o listã cu vasluienii care au consumat din “marfa” pe care acesta o avea la vânzare. Pânã la urmã, acesta va fi judecat în continuare pentru trafic de droguri de risc, separat de ceilalti doi inculpati din dosar. Constantin Constandache si Adrian Nistoreanu au recunoscut comiterea faptelor si au cerut sã beneficieze de procedura simplificatã a acordului de recunoastere. Anchetatorii au fost de acord cu acest lucru, astfel cã, pe 24 octombrie, cei doi îsi vor afla si pedepsele la care vor fi condamnati de cãtre magistratii Tribunalului Vaslui. În schimb, Valjean va fi judecat în continuare. Pentru acesta, instanta a decis ca începutul lunii viitoare sã fie prima zi în care va apãrea singur în boxa acuzatilor. La începutul lunii iulie, procurorii DIICOT au reusit destructurarea unui grup infractional organizat specializat în traficul de droguri de risc. Din acest grup fãceau parte Constantin Necuale, cunoscut vasluienilor drept Jean Valjean, recidivist, cercetat pentru detinere de droguri în vederea consumului propriu, Constantin Constandache, cunoscut cu antecedente penale si cercetat acum pentru trafic de droguri în formã continuatã si Adrian Nistoreanu, cercetat pentru sãvârsirea infractiunii de trafic de droguri în formã continuatã si introducere în tarã de droguri de risc. În urma perchezitiilor efectuate de procurorii DIICOT la domiciliul celor trei vasluieni arestati pentru trafic de droguri, au fost identificate, printre altele, o culturã de cannabis compusã din mai multe plante, dintre are douã sãdite în grãdinã, dar si alte plante în ghivece. De asemenea, au fost descoperite douã bucãti de “materie solidã de culoare maro”, 16 seminte si 11 resturi de tigarã confectionate artizanal cu urme de substantã. Din rechizitoriul procurorilor s-a retinut faptul cã “la data de 06.11.2015, lucrãtorii de politie judiciarã din cadrul SCCO Vaslui, s-au sesizat din oficiu despre faptul cã numitul Constandache Constantin oferã, contra cost, tinerilor din municipiul Vaslui, dar si persoanelor influente droguri de risc de tip cannabis. În fapt, în urma investigatiilor efectuate în cauzã s-a constatat cã numitul Constandache Constantin a fãcut obiectul dosarului penal 26/D/P/2013, când a fost cercetat pentru trafic de droguri. Totodatã, s-a stabilit ca în anul 2015, acesta a înfiintat o culturã de cannabis pe raza suburbiei Brodoc, în scopul de a o recolta, portiona si distribui, contra cost, consumatorilor de droguri din judetul Vaslui. Din investigatiile efectuate s-a stabilit cã inculpatul are preocupãri clare în distribuirea de droguri, din coroborarea datelor astfel obtinute cu investigatiile efectuate în cauzã de ofiterii delegati fiind totodatã identificati mai multi consumatori care au procurat droguri de tip cannabis si hasis de la acesta, în perioada 2015 – 2017″, se aratã în referatul de arestare a celor doi inculpati.