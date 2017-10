Vanbet, scandal monstru cu ouã stricate

SCANDAL… Dupã ce a fost acuzat cã a vopsit ouãle scoase la vânzare, pentru a le modifica data de expirare, acum, omul de afaceri vasluian Fãnel Bogos este acuzat cã ar fi comercializat ouã stricate, în termen de valabilitate. Reclamatia vine de aceastã datã din Iasi, acolo unde o femeie a cumpãrat, ieri, ouã de prepelitã frumos ambalate sub marca Vanbet, cu termen de valabilitate 20 octombrie, dar care a observat când a ajuns acasã cã acestea erau stricate. Ieseanca a fãcut reclamatie la Directia Sanitarã Veterinarã si pentru Siguranta Alimentelor Iasi, anuntându-si, totodatã, concitandinii virtuali de ceea ce ar putea pãti si ei, dacã vor cumpãra ouã stricate din acelasi supermarket. “Esti din Iasi dacã îti faci cumpãrãturile de la Penny si acasã descoperi cã ai cumpãrat ouã stricate (împutite), dar în termen de valabilitate. Rusine, Penny România! Uite asa ne îmbolnãvim, încet si sigur!”, a scris aceasta pe un grup de Facebook.

Dupã ce femeia a postat mesajul cu ouãle stricate pe Facebook, reactiile nu au întârziat sã aparã: “Trebuie sã ne apucãm de crescut gãini, câte douã-trei… Facem un cuibar în balcon si avem ouã proaspete. Producãtorii au fost corecti la început, dar cum nimeni nu-si asumã si pierderi pe lângã câstiguri, au început încet-încet sã strecoare si câte un ou stricat, douã, trei… Pãcat!”, a comentat un alt internaut. De cealaltã parte, au fost si oameni care au lãudat brandul: “Consum produse de la aceastã firmã si nu am avut probleme, de aceea tind sã cred cã ar fi o problemã la conditiile de pãstrare ale supermaketului Penny”.

“Nu mai avem încredere în nimic”

Ba mai mult de atât, la un moment dat, un internaut a încercat sã explice cã nu Vanbet ar fi adevãratul producãtor, ci o femeie care le produce în propria gospodãrie si le vinde apoi firmei: “Nu stiu dacã e vina magazinului, cât a producãtorului. Si, culmea, nu Vanbet e producãtorul, ci o doamnã din Vaslui, care e si pe grupul <<Iasul vrea produse locale>>. Am recomandat-o si eu la un moment dat si, din pãcate, a cam clacat. Ouãle, care trebuiau sã fie cât mai naturale, nu erau, iar cele de prepelitã, la testul supus, erau vechi. Puii pe care îi cumpãram, îmi ajungeau cu organele interne cam un sfert din ele si tot asa… Nu mai avem încredere în nimic. Stiu de la ea cã aduce ouãle de prepelitã la Vanbet, iar firma îsi pune sigla pe produs”, a scris un internaut. Contactat telefonic, omul de afaceri Fãnel Bogos ne-a declarat cã firma lui produce ouãle de prepelitã, dar cã, momentan, nu a primit nicio informare cu privire la aceastã reclamatie.

“Se încearcã distrugerea brandurilor românesti”

Luna trecutã, o femeie din Piatra Neamt a pus pe pagina sa de Facebook un filmulet în care demonstra cã ouãle comercializate de Vanbet erau vopsite pentru a acoperi data veche de valabilitate inscriptionatã. “Uitati ce surprizã ‘frumoasã’ am avut în aceastã dimineatã… ouã expirate, vopsite din nou si schimbatã data de valabilitate. Asa ne îmblonãvim si nu stim de unde”, a scris, atunci, femeia pe Facebook. Kaufland, supermarketul de unde fuseserã cumpãrate ouãle, a declarat imediat dupã izbucnirea scandalului cã a demarat cercetãri împreunã cu autoritãtile responsabile. Fãnel Bogos, patronul firmei, a spus, la rândul lui, cã la mijloc sunt interese financiare uriase, din afara tãrii: “în primul rând, eu nu am ouã albe, doar maro. În al doilea rând, eu cred cã se încearcã lovirea brandului ‘Tara Mea’, brandul sub care noi, producãtorii români, ne vindem produsele în magazinele Kaufland si Lidl. Sunt interese financiare uriase din afara tãrii ca acest brand sã disparã de pe piatã. Doamna care a postat acel filmulet pe internet este asistentã medicalã. A fost învãtatã de cineva sã facã asta”.