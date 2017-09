Vasluian “mãturat” de pe sosea de un bulgar nervos

ACCIDENT… Un autoturism Dacia Solenza a fost proiectat în lanul de porumb, ieri dupã-amiazã, la intrare în localitatea Mãrãseni, dupã ce a fost lovit de un TIR. Soferul autoturismului venea dinspre Vaslui, iar la un moment dat a virat stânga, pentru a intra pe drumul care duce la cismea. Nu a mai apucat pentru cã din spate a fost lovit de autotren, condus de un bulgar de 24 de ani. În urma impactului, soferul Daciei s-a ales cu mai multe leziuni la nivelul capului, fãrã a avea nevoie însã de îngrijiri medicale. Cel mai supãrat de cele întâmplate a fost bulgarul, care i-a solicitat celuilalt conducãtor auto daune în valoare de 1000 de euro pentru avariile produse.

“Veneam dinspre Vaslui si voiam sã mã duc la cismea, sã iau apã. În momentul când am virat stânga, am fost lovit de TIR si scos de pe carosabil. Soferul de pe TIR spune cã nu am semnalizat, ceea ce nu e adevãrat. Si în plus, când vezi o masinã din fata ta cã vireazã stânga, faci si tu la fel? El parcã a venit dupã mine. Probabil s-a gândit cã stationez si a vrut sã mã depãseascã, altfel nu îmi explic ce a vrut sã facã. Aveam o presimtire cã mi se va întâmpla una ca asta. Mi-am tot propus sã-mi schimb masina. Cred cã ãsta e momentul potrivit sã o fac”, ne-a declarat soferul autoturismului Dacia Solenza. Soferul autotrenului, de nationalitate bulgar, era foarte supãrat cã nu si-a mai putut continua drumul si a solicitat celuilalt conducãtor auto daune de 1000 de euro. “Atât mã costã sã repar farul si sã schimb bara”, ne-a spus acesta. Politistii de la Rutierã sositi la fata locului i-au supus pe cei doi soferi testãrii cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero