Vasluianul initiator al lantului uman din jurul Catedralei Patriarhale

ATITUDINE… Vasluianul Octavian Prioroc nu renuntã la lupta pentru libertatea privind vaccinarea. Dupã ce a organizat un protest în centrul orasului pentru a-i determina pe oameni sã se opunã noului proiect al legii vaccinãrii, acesta a organizat, zilele trecute, la Bucuresti, un lant uman în jurul Catedralei Patriarhale. “Am asteptat prea mult timp ca ierahii Bisericii Ortodoxe Române sã se trezeascã! Mergem sã formãm lantul uman în jurul Catedralei Patriarhale. Sã spunem o rugãciune. Sã cerem Sfantului Sinod sã nu mai umble cu dublã masurã. Vaccinarea obligatorie nu poate fi recomandatã de Bisericã pentru cã este anti-crestinã! Solicitãm pozitionarea clarã a Bisericii Ortodoxe Române împotriva vaccinãrii cu forta!”, a explicat Octavian motivele protestului.

La „rugãciunea colectivã” din fata Catedralei Patriarhale s-au strâns câteva zeci de persoane. „Am depus mai multe memorii pentru cã am presupus cã nu au toate detaliile la dispozitie. Ni s-a spus cã vom primi niste rãspunsuri, asa cum se întâmplã la orice institutie publicã, adicã în termen de 30 zile. Dar nu s-a întâmplat. De Sfântul Dumitru am venit aici, am gãsit mai multe oficialitãti din partea Bisericii Ortodoxe, am vorbit putin si mi-au spus sã le trimit si altã documentatie pe email. Mi s-a promis cã tema va fi discutatã între membrii Sfântului Sinod. Desi noi am trimis toate detaliile, discutia nu a mai avut loc, iar noi nu am mai primit niciun rãspuns”, a explicat Octavian. În ciuda memoriilor depuse pânã acum, institutia religioasã nu a reactionat. Acesteia i se ceruse o pozitie clarã fatã de urmãtoarele subiecte: decretarea prin lege a obligativitãtii vaccinurilor pentru adulti si copii; utilizarea largã a vaccinurilor ROR realizate pe linii celulare obtinute de la copii avortati; amenintarea cu decãderea din drepturi ale pãrintilor, luarea copiilor din familii.

“Dumnezeu stie de ce ne face sã trecem prin ce trecem”

Octavian Prioroc se opune proiectului de lege privind vaccinarea obligatorie, pentru cã el însusi a fost victima efectelor nefaste ale vaccinurilor fãcute pe când era mic copil. “Pe mine mã iau durerile de cap numai când citesc în prospect efectele adverse posibile. De ce or fi fost asa sinceri în prospect? Dumnezeu stie de ce ne face sã trecem prin ce trecem. Apoi, dacã stai bine si te gândesti, riscul pentru neadministrare este boala si apoi moartea. Riscul, dacã te vaccinezi, este tot boala si apoi moartea (conform listei de efecte secundare de pe prospect). Atunci, de ce sã te vaccinezi? Sigur, totul depinde de organism. Eu, de exemplu, am suferit în copilãrie cu niste chestiuni (astm), si de unele sufãr si acum (alergii), care, zic niste cercetãri, ar fi de la vaccinurile pe care le-am încasat când eram bebe. Dar asta e nimic fatã de ce au pãtit anumite persoane, iar exemplele sunt multe”, spune tânãrul.