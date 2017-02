Vasluianul Sorin Chelmu s-a supãrat, precum ciobanul pe sat, pe liberalii din toatã tara!

Desi în campania electoralã pentru parlamentare se jura cu mâna pe inimã, în judetul Vaslui, cã nu este membru al niciunui partid politic si candideazã ca independent, iatã cã fostul secretar general al Guvernului, Sergiu Sorin Chelmu, de loc din comuna Bogdana, iese la rampã cu declaratii socante împotrica conducerii PNL, declaratii apãrute pe Facebook. “Ai ajuns (se referã la Raluca Turcan, presedintele PNL, n.r.), sprijinitã de gasca ta din partid – oportunisti ai functiilor promise de cãtre tine – sã transformi partidul într-o anexã a actiunilor USR (Nicusor Dan) si a Presedintelui Iohannis. Poate nu realizezi cã în goana de refacere a propriei imagini, Iohannis se foloseste de PNL ca o simplã masã de manevrã, pe care la o adicã o sacrificã în favoarea sa si a USR-ului, asa cum a fãcut-o si la alegerile parlamentare din decembrie anul trecut”, sustine Chelmu. “Domnul Chelmu nu are nicio calitate sã vorbeascã de PNL, raportat la judetul Vaslui, dar nici în alte locuri din tarã. Sã nu uitãm ce a fãcut în judetul Vaslui, în unele comune cu primari liberali, care au fãcut non-combat pentru dânsul”, spune dr. Nelu Tãtaru, presedintele organizatiei judetene PNL Vaslui.

Fostul secretar general al Guvernului, Sorin Chelmu, cel care la alegerile parlamentare a obtinut doar 1.200 de voturi în judetul Vaslui, în conditiile în care avea nevoie de 15-20.000 de voturi pentru a accede în Parlament, iese la rampã cu un atac foarte dur – unde, oare? – la adresa noului presedinte al PNL, Raluca Turcan. De loc din comuna Bogdana, acolo unde tatãl sãu este si consilier local, Chelmu – rãmas acum fãrã loc de muncã la Guvern! – sustine cã vina pentru esecul Partidului National Liberal s-ar datora conducerii centrale, în spetã noului sef liberal. Iatã ce mentioneazã Chelmu, într-o postare pe Facebook: Doamnã Raluca Turcan-Presedinte interimar al PNL, Cei care mã cunosc stiu cã tin foarte mult la la adevãrata doctrinã liberalã, fiind crescut de pãrintii mei în acest spirit, chiar dacã au trecut prin urgisirile exceselor comuniste. De-a lungul istoriei PNL a fãcut lucrururi mãrete, având în fruntea lui oameni de calibru cu viziune si inteligentã national-liberalã. Asadar doamnã Turcan, înteleg cã nu ai prea multe în comun cu liberalismul, dar te rog nu-ti mai bate joc de acest partid. Ai ajuns, sprijinitã de gasca ta din partid – oportunisti ai functiilor promise de cãtre tine – sã transformi partidul într-o anexã a actiunilor USR ( Nicusor Dan ) si a Presedintelui Iohanis. Poate nu realizezi cã în goana de refacere a propriei imagini, Iohanis se foloseste de PNL ca o simplã masã de manevrã, pe care la o adicã o sacrificã în favoarea sa si a USR-ului, asa cum a fãcut-o si la alegerile parlamentare din decembrie anul trecut. Partidul National Liberal are doctrinar valori morale liberale democratice, construite în timp. Crezi cã de la înaintasii Brãtieni si pânã la Câmpeanu ( Dumnezeu sã-i odihneascã în tihnã cã tare încercati sunt în prezent ), de la Kogãlniceanu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu, Tache Anastasiu si pânã la Dan Amedeo Lãzãrescu, Nicolae Enescu, I.V. Sãndulescu, Mircea Ionescu-Quintus si Crin Antonescu, vreunul dintre acestia ar aproba actiunile impersonale în care ai târât acest partid ?! N-ai învãtat nimic din lectia predatã de marea masã a populatiei la alegerile parlamentare din decembrie ?!!! Crezi cã oamenii au votat masiv cu PSD de dragul acestui partid? Ori n-ai consilieri priceputi, ori o faci cu intentie!! Oamenilor trebuie sã le oferi ceva concret, pe termen scurt, mediu si lung. Ca partid de opozitie trebuie sã amendezi constructiv toate derapajele PSD-ului. Sã fii, împreunã cu mass-media, un jandarm al democratiei constructive-pozitive; nu un mancurt al USR sau al lui Iohanis … Care este strategia de reconstructie liberalã si redefinire a partidului pe care o ai în vedere?! Liberalii adevãrati din toatã tara sunt oameni inteligenti si au început sã nu mai suporte lipsa de identitate a partidului si bãtaia de joc în care sunt târîti… Uite, eu îti dau scris cã din toatã anarhia asta cel mai mult are de cãstigat USR-ul, pentru cã aceastã situatie se muleazã mânusã pe tiparul celor care îl compun, care l-au înfiintat si îl sponsorizeazã. Sunt o grãmadã de primari liberali care, nu peste mult timp, vor fi trasi de mânecã de cãtre oameni, cã nu au finantare pentru comunitatea pe care o reprezintã (de la ajutoare sociale la lucrãri de infrastructurã). Am stat de vorbã cu oameni simpli, cu afinitãti liberale. M-au întrebat cum îmi explic prostia celor care conduc PNL care cred cã ei – liberalii simpli – ar refuza un trai mai bun promis de PSD, dar care îl privesc cu scepticism. De ce PNL nu are grijã ca promisiunile guvernului PSD sã fie respectate si atunci când nu sunt sã fie înstiintati oamenii imediat?!! Doamnã Raluca Turcan, ai decenta sã lasi liberalii adevãrati din cadrul partidului sã facã ceea ce trebuie fãcut cu adevãrat, macar pe perioada cât tu ai treabã sã mitingesti… Nu de alta, dar risti ca si acei oameni (de la miting) sã te blameze si implicit pe partidul pe care-l reprezinti… Îti dau în scris cã se poate ajunge la asta si din alte motive pe care tu nu le pricepi !!! Sorin Sergiu Chelmu – profesor universitar”.

Liberalii de la Vaslui s-au supãrat pe Chelmu

Postarea respectivã a supãrat pe multi liberali din judetul Vaslui. “Raportându-ne la judetul Vaslui si la scorurile obtinute la parlamentare, cred cã dl. Chelmu nu are nicio calitate sã vorbeascã despre situatia PNL. Dacã liberalii adevãrati ar vorbi despre manevrele domniei-sale din alegerile parlamentare, cred cã am avea multe de spus si de scris. Chiar nu are niciun rost ca dl. Chelmu sã vorbeascã de liberalism în judetul Vaslui, când stie cât de mult rãu a fãcut organizatiei liberale. Cred cã, de fapt, dânsul a tras în jos organizatia PNL de la Vaslui! Atât timp cât dl. Chelmu s-a folosit de unii primari liberali de la Vaslui, pentru a-si satisface interesele, cred cã declaratiile de mai sus nu-si au rostul. Dl. Chelmu nu are niciun drept sã discute de PNL, domnia-sa a distrus liberalismul în judetul Vaslui”, a spus dr. Nelu Tãtaru, presedintele organizatiei judetene PNL Vaslui.