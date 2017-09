Vasluiencele, asteptate sã-si facã testul Papanicolau gratuit!

DE AJUTOR… 365 de femei din judetul Vaslui, cu vârste cuprinse între 25 si 64 de ani, au efectuat gratuit testul Babes-Papanicolau în cadrul Programului national de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin în primele sase luni ale anului 2017, iar 15 au fost depistate pozitiv, fiind trimise cãtre medicii specialisti pentru investigatii suplimentare.

În aceastã lunã se împlinesc cinci ani de când a început derularea Programului national de screening pentru depistarea activã precoce a cancerului de col uterin, iar începând cu luna octombrie pacientele care au beneficiat gratuit de aceastã evaluare în urmã cu cinci ani pot fi reintroduse în programul de screening. Potrivit reprezentantilor Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui, la nivelul judetului Vaslui sunt douã astfel de centre unde femeile îsi pot face acest test. “Reamintim populatiei feminine cã, în judetul Vaslui acest program se deruleazã prin douã retele de screening organizate de Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui si Spitalul Municipal “D. Castroian” Husi, acestea având incluse centre de informare si consiliere, centre de recoltare a materialului celular cervico-vaginal si laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei cervicale.”

Preventia, mama sãnãtãtii !

Programul national de screening pentru depistarea activã precoce a cancerului de col uterin se adreseazã femeilor cu vârste cuprinse între 25 si 64 de ani si are ca scop depistarea bolii în stadii incipiente, vindecabile si îndrumarea pacientelor cu displazii pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate. Cum puteti face acest test gratuit ? Explicã tot reprezentantii Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui. “Pentru efectuarea gratuitã a testului Babes-Papanicolau în cadrul programului, o femeie care este eligibilã trebuie sã se prezinte la medicul de familie unde cere eliberarea formularului FS1 pentru recoltare si pentru a obtine date despre centrele de recoltare. Dupã recoltarea într-un centru specializat, femeile primesc rezultatul de la medicul de familie, dupã 30 de zile. Acesta va înmâna femeii rezultatul la test si o va consilia privind mãsurile pe care le are de luat: în cazul unui test negativ, va fi reprogramatã la urmãtoarea rundã de testare peste 5 ani; în cazul unor afectiuni depistate, leziuni displazice sau invasive, precum si a unor rezultate neconcludente va primi bilet de trimitere cãtre un specialist pentru continuarea investigatiilor. Testele screening pentru cancerul de col uterin se fac în momentul în care pacienta nu prezintã simptomatologie. Screeningul constã în depistarea cancerului înainte de aparitia simptomelor, într-un stadiu precoce.” În judetul Vaslui, în primele 6 luni ale acestui an au fost testate gratuit 365 femei, din care 15 au fost trimise cãtre medicii specialisti pentru investigatii suplimentare având rezultatul pozitiv.