Vasluiencele se alãturã miscãrii #metoo

CURAJ… Miscarea #metoo (n.r. si mie mi s-a întâmplat), care îsi propune sã încurajeze femeile sã demaste abuzurile sexuale, a ajuns si în judetul Vaslui. Ramona Strugariu, bârlãdeanca stabilitã de ani buni în Belgia, acolo unde ocupã functia de consilier al europarlamentarului Monica Macovei, a povestit pe pagina de Facebook experienta sa cu un bãrbat care a vrut sã o abuzeze sexual. De asemenea, aceasta a amintit si de nenumãratele momente în care a fost tinta limbajului vulgar pe care bãrbatii îl foloseau când o vedeau.

Iatã mesajul Ramonei Strugariu: “N-o sã mã întind la detalii, de când aveam 11 ani si strigau muncitorii de pe lângã bloc “ai tâte ca portocalele, vino-ncoa” si eu muream de fricã, pânã în ziua de azi, mi se întâmpla periodic sã aud porcãrii. Aveam vreo 21 ani, eram la matusã-mea la Iasi si am plecat târziu de la ea. Pe la 10 seara. Un golan cam de seama mea, cu glugã si mult tupeu, s-a luat dupã mine printre blocuri. Hai, mi-a sâsâit în ureche, nu vrei sã te f…? Si a încercat sã mã prindã de buzunarul din spate, de la blugi. Mi-a fost fricã, dar nu mi-am pierdut cumpãtul. M-am întors, mi-am înfipt fata drept în fata lui si i-am spus, cu o voce groasã, calmã: dacã-ti f… un cap în gura nu te mai scoli de jos. A rãmas socat, s-a întors si a plecat. Am avut noroc. În viata mea nu vorbisem în felul ãsta. A fost instinctiv, nici în ziua de azi nu stiu ce m-a determinat sã îi rãspund asa. Cunosc multe cazuri când riposta a fost aspru pedepsitã, cu lovituri si alte nenorociri”.

Miscarea #metoo vine din America

Miscarea a pornit de la celebra actritã Alyssa Milano, dupã ce a mãrturisit cã a fost hãrtuitã sexual de producãtorul american Harvey Weinstein. Tânãra a venit cu ideea ca toate femeile din social media care au trãit o experientã de hãrtuire sexualã sau abuz, sã-si împãrtãseascã povestea printr-o postare însotitã de hastag-ul #metoo. “Am primit sugestia de la un prieten: Dacã toate femeile care au fost hãrtuite sexual sau agresate ar semnala situatia cu hastag-ul #metoo, am putea arãta întregii lumi realitatea în care trãim”, a scris aceasta pe o paginã de socializare. În toatã lumea, milioane de femei s-au solidarizat cu actrita. Fenomenul a luat proportii uriase si în România, în numai câteva zile. Prea putine femei ajung, însã, sã depunã plângere. În primele nouã luni ale acestui an, 35 de femei au reclamat cã au fost hãrtuite sexual. Anul trecut, doar 43 au depus plângere. În România, hãrtuirea sexualã se pedepseste cu închisoarea de la trei luni la un an sau cu amendã.