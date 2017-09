Vasluieni, haideti la teatru: “Încerc si tot în cerc”!

INVITATIE… A doua editie a Zilelor Teatrului Tânãr de la Vaslui debuteazã astãzi, de la ora 19:00, cu piesa “Încerc si tot în cerc”. Nouã tineri din oras, sustinuti de actorul vasluian Sorin Poamã, vor da viatã unui spectacol cu o problematicã actualã: conflictul dintre generatii. “Este vorba de povesti reale, în care unii dintre voi vã veti regãsi, povesti din Vaslui, despre voi, despre noi, asa ca vã invitãm cu drag vineri, sâmbãtã sau duminica sã veniti si sã vã convingeti de munca noastrã”, ne îndeamnã Andreea Dãnciug, una dintre actritele care vor juca în aceastã piesã de teatru. Pretul unui bilet de intrare este 5 lei si poate fi achizitionat de la intrarea în Sala Studio a Casei de Culturã “Constantin Tãnase” din Vaslui.

Spectacolul “Încerc si tot în cerc” este inspirat din situatii de viatã reale, mai exact din experienta tinerilor actori din Vaslui care au acceptat sã dea frâu liber creativitãtii. Este, de asemenea, rezultatul atelierelor “Scrie despre tine”, coordonat de dramaturgul Vera Ion si actorul Sorin Poamã. “Proiectul nu este nou. El existã de cinci ani, însã de doi ani noi ne-am decis sã-l transpunem în Zilele teatrului tânãr, pentru a crea continuitate în ceea ce priveste dialogul pe care noi ne dorim sã-l avem cu tânãra generatie. Sorin vine anual la Vaslui si lucreazã cu tineri din orasul nostru. Mi-a plãcut mult aceastã idee a proiectului <<Scrie despre tine>>, pentru cã le este predatã o metodã prin care ei învatã despre sine, nu e un dresaj asa cum se întâmplã în multe scoli de teatru. El lucreazã si verificã aceastã metodã printr-un curs pe care îl tine în Bucuresti, împreunã cu altã persoanã dragã nouã, Vera Ion. Putem spune deja cã proiectul nostru dã roade, pentru cã una dintre participantele de la editia trecutã, Victoria Moraru este studentã la UNATC Bucuresti. Vã mãrturisesc cã ne dorim ca atunci când va fi gata Centrul Cultural ‘Dimitrie Cantemir’ (n.r. fosta Casã a Armatei), sã putem vorbi despre o trupã de teatru si spectacole permanente în stagiune”, a declarat Lucian Onciu, managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui.

“Începem prin a afla mai multe despre lumea lor, în special antagonismele”

“Piesa <<Încerc si tot în cerc>> este un spectacol colectiv, o poveste unitarã. Este rezultatul a douã ateliere. Ne-am întâlnit în iunie o sãptãmânã, când am aflat în primul rând care e universul lor, am generat povesti si am ridicat o mare parte din acest continut. Metoda creativã pe care noi o aplicãm în proiectul <<Scrie despre tine>> constã în dezvoltarea scenariilor de teatru pornind de la experiente personale. Nu putem scrie, nu putem exprima ceva autentic decât ceea ce am trãit. Astfel, începem prin a afla mai multe despre lumea lor, în special antagonismele, conflictele, locurile unde vointele opuse se ciocnesc si genereazã o situatie. Apoi, pe mãsurã ce întelegem antagonismele, întelegem un plan mai larg al motivatiilor personajelor, cauzalitate, un trunchi al relatiilor interumane care se determinã una pe alta, relatii de familie, care în contextul lor (n.r. al tinerilor) pun multã presiune pe aceastã alegere a viitorului: ce facultate sã facã, unele facultãti par un culoar garantat, desi nu sunt, pasiunea este negatã, desi este un potential. Acesta e un antagonism mare pe care îl tratãm. Intriga este despre doi tineri de 18 ani din Vaslui, unul dintr-un sat, altul din oras, care vor sã dea la UNATC. Sunt din familii diferite si medii de viatã diferite. Mai multe nu vã spun, vã invit la spectacol sã vedeti despre ce este vorba”, a declarat Sorin Poamã.

“Teatrul nu este doar ceea ce îti prezintã Caragiale”

“Prin aceastã piesã vrem sã le arãtãm oamenilor cã în teatru este o lume frumoasã. Unii oameni trãiesc cu impresia cã dacã faci teatru, esti vicios sau usor de influentat. Si o parte dintre pãrintii nostri au impresia asta. Nu e adevãrat, este vorba doar despre artã în sine. Tocmai de aceea am ales aceastã temã pentru spectacol, pentru cã vrem sã transmitem oamenilor cã trebuie sã aibã curaj sã facã ce simt în viatã, nu ceea ce le dicteazã altii. Pentru mine, a fost si este în continuare o experientã frumoasã. Am mai jucat într-un spectacol regizat de Sorin Poamã, iar la final, oamenii au venit la noi, ne-au luat în brate si ne-au multumit pentru ceea ce le-am arãtat. Bine, atunci interpretasem si un personaj dramatic: o mamã bãtutã acasã. Cred cã le-a plãcut si pentru cã nu le-am vorbit din cãrti, ci le-am vorbit despre noi, despre ei, despre orasul Vaslui”, a povestit Andreea Mihaela Dãnciug. Si pentru Alex Bãcanu, colegul sãu de proiect, experienta proiectului “Scrie despre tine” este una constructivã: “Eu de mic eram genul ãla de copil care, înainte de serbare, învãta toate rolurile pentru toate personajele din piesã, mereu îi ajutam când uitau câte o replicã. Anul trecut am auzit de la Andreea cã mai este nevoie de un personaj masculin în piesã, nu am stat pe gânduri. Auzisem cã nu este vorba despre teatrul acela cliseu în care ti se spune ce sã faci si cum sã faci: <<joci cum îti spun eu, nu cum vrei tu. Asa am gândit personajul>>. Am fost uimit, pentru cã am vãzut cã si pãrerea noastrã este bunã. Asa am aflat cã teatrul nu este doar ceea ce îti prezintã Caragiale, cu intonatie, comic de limbaj, de situatie, e mai mult de atât”, a spus Alex Bãcanu.