Vasluieni împotriva vaccinãrii obligatorie: “frauda vaccinurilorâprofitul companiilor farmaceutice”

ATITUDINE… Un grup de vasluieni au protestat, ieri, în Piata Civicã din Vaslui împotriva proiectului de lege privind vaccinarea obligatorie. Pasnici, dar extrem de dornici de a-si face auzitã pãrerea, acestia i-au informat pe cei aflati în trecere cu privire la consecintele pe care le-ar avea proiectul de lege, dacã ar intra în vigoare. “Nu avem nimic împotriva vaccinãrii cu vaccinuri sigure, dar a fi obligati sã ne injectãm cu ce decide Guvernul, nu este normal”, este semnalul de alarmã pe care l-a tras Octavian Prioroc, coordonatorul actiunii în Vaslui.

Acesta si-a expus opinia si în fata Comisiei pentru sãnãtate din Senat, la dezbaterea publicã de luna trecutã. Prezentându-se drept ”un pãrinte venit de la tarã, din judetul Vaslui, pentru întâlnirea cu dumneavoastrã”, acesta le-a explicat de unde vine neîncrederea oamenilor fatã de Guvern: “Citeam zilele trecute, pe site-ul Agentiei Nationale a Medicamentului, prospectul pentru vaccinul IMOVAX Polio, care include, la efecte secundare, înrosire la locul vaccinãrii si febrã. S-am zis: «este darul lui Dumnezeu pe pãmânt! Pentru aceste efecte secundare, meritã sã ne vaccinãm cu totii.» Apoi am intrat, pentru acelasi produs, pe un site din Israel. Acelasi produs, alt prospect, care includea o listã lungã de efecte secundare, terminându-se cu moartea. Dumneavoastrã ne cereti sã avem încredere în dumneavoastrã – care, în treacãt fie spus, majoritatea ati dus tara în groapã, de 30 de ani încoace -, cã de data asta veti face lucrurile bine. Eu n-am aceastã încredere”.

“De când am înteles ce contin vaccinurile, nu îmi mai vaccinez niciun copil”

Aceeasi pãrere au avut-o toti cei aproximativ 20 de oameni prezenti la protest. Vorbim de neîncrederea în politicieni si în ceea ce au gândit acestia prin legea vaccinãrii obligatorie. “Nu suntem împotriva vaccinului in genere, ci a acestei obligativitãti, dar si a continutului pe care îl au majoritatea vaccinurilor, care în loc sã ne previnã de boli, ne îmbolnãvesc. Sunt de pãrere cã fiecare om are dreptul sã-si aleagã vaccinul, dacã-l vrea. Eu, de când am înteles ce contin vaccinurile, nu îmi mai vaccinez niciun copil. Am sase, al saptelea e pe drum, si vã spun cã pe primii cinci i-am vaccinat. Pe al saselea, nu. Si nu am avut nicio problemã cu el, dimpotrivã, reactioneazã mult mai bine si la virusi, si la boalã, este mult mai puternic. Ce-i drept, cred cã este si o diferentã între vaccinurile de acum 15-20 ani si de cele de acum, pe care vor sã ni le impunã cu forta”, ne-a declarat Liliana, o vasluiancã în vârstã de 42 ani, prezentã, ieri, la protest.

“Dacã doreste, pãrintele poate refuza vaccinarea copilului sãu”

Conform proiectului de act normativ, în cazul vaccinurilor obligatorii, “consimtãmântul pentru imunizare se prezumã ca fiind dat”, iar sanctiunile pentru pãrintii care refuzã vaccinarea copiilor merg de la avertisment si pânã la amenzi de 10.000 de lei. La înscrierea în unitãtile de învãtãmânt va fi solicitatã o adeverintã care sã ateste efectuarea vaccinurilor, iar în cazul în care schema nu este completã, este obligatoriu ca în maximum un an copiii sã fie imunizati. Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B. Legea ar urma sã intre în vigoare la 1 ianuarie 2019. Florian Bodog, ministrul Sãnãtãtii, a precizat însã cã pãrintii pot refuza în scris vaccinarea copiiilor lor: „Vreau sã fac precizarea din capul locului cã nu e o modificare. Proiectul initial sã stiti cã nu prevedea sanctiuni. El a fost un proiect pus în dezbateri publice, însã am spus de la început cã vor exista sanctiuni pe toatã linia începând de la ministru si pânã la pãrinte. Nu e vorba de faptul cã pãrintele este obligat sã îsi vaccineze copilul. Dacã doreste poate sã refuze. Însã ce nu poate refuza este sã fie informat, el pentru a refuza, având în vedere cã refuzã în numele unui copil, el trebuie sã fie informat cu privire la riscurile la care îsi expune copilul si la care se supune el prin faptul cã refuzã aceastã vaccinare si în ceea ce priveste vaccinul si atunci existã aceastã sanctiune a refuzului pãrintelui de a participa la aceste actiuni de informare”.