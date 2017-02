UPDATE! Vasluienii anunță proteste, pesedistii contraataca

UPDATE! Pesedistii contraataca pe Facebook. Valeriu Caragata, membru marcant PSd, a distribuit pe pagina sa un articol cu titlul “Soc si Groaza! Toata lumea sa iasa in strada! Iohannis nu a platit nicio taxa pentru meditatiile din care si-a luat 6 case”, explicandu-si decizia prin urmatorul comentariu: “aduc în atenția tuturor ce cred românii despre președintele lor, un presedinte care acum se ascunde disperat dupa imunitate și instigari. Chiar și eu am dreptul sa fac asta, nu doar dumneavoastră sau cei din strada. Dacă fiecare are dreptul sa facă ce vrea în tara asta, indiferent de culoarea politica, atunci consider ca și eu am dreptul sa cred și sa fac ce vreau. Și eu vreau decenta și liniște în tara mea”

Vasluienii vor să se alăture celor care protestează împotriva proiectului de lege privind grațierea și ordonanța privind modificarea Codului Penal. Pe rețeau de socializare Facebook, aceștia au anunțat că vor ieși în Piața Civică in aceasta seara, începând cu ora 18:00.

“Acțiunile noastre de la ora 18 sunt notificate la primărie și conform legii adunărilor publice jandarmii au obligația sa ne asigure protecția. Pentru o asemenea nesimțire roșesc cred și susținătorii lor, iar Mihai Viteazu le ar fi retezat capul dintr o lovitura. Noi dorim înăsprirea pedepselor pentru funcțiile publice și alese și eliminarea definitiva și irevocabila a imunității parlamentare.

Imunitatea nu are nici un sens și un parlamentar e necesar sa fie arestat de pe strada exact ca un om obișnuit întrucât credibilitatea trebuie pierduta ușor de cei care pretind ca sunt reprezentanți ai poporului dar fac abuz in serviciu si trafic de influenta. Demnitate publica înseamnă comportament IMPECABIL”, se anunta in evenimentul creat pe Facebook.