Vasluienii au dat navalã la “Târgul de Toamnã”! (foto)

RECOLTÃ…Semne bune anul are, dupã cum s-a vãzut ieri în parcarea Pietei Traian, în cadrul Târgului de Toamnã. Aproximativ 30 de agricultori si producãtori din Vaslui, dar si din alte zone din tarã si-au expus roadele muncii din acest an, totul spre deliciul vasluienilor. La eveniment participã producãtori din Zãpodeni, Codãesti, Cozmesti, Banca, Delesti, Maramures, Sibiu si Iasi. Vasluienii nu au mai fost tratati cu mâncare la ceaun si berbecuti la protap, dar tarabele au fost pline ochi cu recolte, fel de fel. De la must pasteurizat, fructe, legume, pânã la brânzeturi aduse din Sibiu si afumãturi tocmai din Maramures. Toate au fãcut deliciul trecãtorilor. Nu numai produsele agricole au fãcut vâlvã printre vasluieni. Mierea de albine, gemurile bio si prãjiturile de casã au atras cumpãrãtorii, iar producãtorii s-au declarat multumiti dupã prima zi. Târgul va fi deschis pânã duminicã, iar cunoscãtorii spun cã nu trebuie ratat. “Foarte frumos anul acesta. Preturile sunt foarte bune, iar produsele de o calitate foarte bunã”, ne-a povestit Rodica, 54 de ani.

Dupã zile de muncã si sudoarea fruntii, la Vaslui au ajuns cele mai frumoase produse din ograda producãtorilor agricoli si non-agricoli din judet, dar si din tarã. Cei aproape 30 de producãtori si-au expus cele mai bune produse în cadrul “Târgului de Toamnã” din Piata Traian. Mirosuri îmbietoare de carne afumatã, brânzeturi proaspete, mititei, legume si fructe, toate au fãcut deliciul vasluienilor, care nu au plecat cu mâna goalã de la târg. “Am venit sã ne uitãm si am ajuns sã cumpãrãm cele necesare sã facem zarzavat si compoturile pentru iarnã. Nu ne-am putut abtine. Totul e asa de frumos si îmbietor. În plus, sunt sãnãtoase, sunt crescute ecologic si ne aduc aminte de copilãrie, în special fructele.”, ne-au povestit un cuplu care pleca cu sacosele doldora. În cealaltã parte a târgului se putea vedea o îmbulzealã la standul unui producãtor din Maramures. Cu pãlãrioara sa traditionalã de paie purtatã cu mândrie, întâmpina fiecare client la taraba sa cu afumãturi si brânzeturi din zona Maramuresului. Cu greu fãcea fatã cererii, dar fiecare client era întâmpinat cum se cuvine, iar vasluienii au fost foarte multumiti de marfa sa. “Am luat o suncã afumatã de la el si putinã brânzã. Am fost în armatã în zona aia si mi-au rãmas în minte lucrurile astea douã. Am stat vreo 10 minute la coadã, dar meritã. Rar mai gãsesti produse fãcute cu drag si nu poti sã cumperi asa ceva de la supermarket”, ne-a povestit Gheorghe, 49 de ani. Tot din zona Transilvaniei, mai exact din Sibiu, a venit pentru a patra oarã la târg un cuplu de producãtori. “Ne bucurãm cã am fost invitati din nou si sperãm sã mai venim. E a treia sau a patra oarã când venim la Vaslui si totul e la fel de frumos. Venim aici sã ne facem putinã reclamã si sã aducem vasluienilor ceva din munca noastrã”, ne-au povestit acestia. Nici agricultorii vasluieni nu se lasã mai prejos. Acestia au pus pe tarabe cele mai frumoase legume, fructe si pungi cu must. Unul dintre acesti agricultori este Adrian Agafitei, care ne-a povestit câte putin despre produsele sale. “Tot ce am pe tarabã este crescut natural. Mãrul este mãr, chiar dacã nu aratã la fel de bine ca cele din supermarket-uri sunt mai sãnãtoase. La fel ca toate produsele pe care le am pe tarabã. Din pãcate, vasluienii nu se gândesc la calitate, mai mult la pret. Dar oamenii vin. Am must pasteurizat, care este la fel de bun ca în ziua în care a fost fãcut si miere de albine”, ne-a povestit acesta.

Tarabele producãtorilor non-agricoli au întors privirile vasluienilor

Printre legume, fructe si afumãturi si-au gãsit locul si câtiva producãtori de miere de albine, prãjituri si dulceatã de casã, dar si cu produse din trandafiri. Taraba celor de la Zmeurisul este un exemplu de pasiune transformatã într-o micã afacere. “Avem tot felul de dulceturi fãcute fãrã aditivi si cât mai natural posibil. Este prima datã când venim la Târgul de Toamnã. Totul a început dintr-o pasiune si acum vrem sã ne atestãm produsele. Astãzi oamenii au trecut pe la noi, la tarabã, am oferit si mostre gratuite. Abia asteptãm sã vedem cum vor fi urmãtoarele zile”, ne-a povestit Andreea Ciobanu. Un alt exemplu este standul celor de la “Deliciul Mihaelei”, producãtori din Iasi care scot pe piatã produse, exclusiv, din petale de trandafir. “Noi suntem producãtori din Iasi si suntem specializati în produse din petale de trandafiri. Am venit cu otet de trandafiri, care este deja atestat ca produs traditional, apã de trandafiri, cu un miros îmbietor, ceai si dulceatã”, ne-au povestit acestia. Per total, târgul de anul acesta se anuntã a fi un succes, având în vedere cã, din prima zi, vasluienii au dat nãvalã. (Andrei Manolachi)