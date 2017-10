Vasluienii au luat cu asalt Iasul. Sute de pelerini din judet participa la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

Sute de enoriasii vasluieni se afla in aceste momente in Iasi, capitala Moldovei, unde are loc cel mai mare eveniment religios gazduit de Mitropolia Moldovei si Bucovinei: sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Cu flori si busuioc in maini, acestia asteapta pana si zece ore la coada ca sa ajunga la racla si sa se roage pentru bunastarea lor si a familiei.

La pensiunile si hotelurile din Iasi nu mai sunt locuri libere pentru cazare in aceste zile, astfel ca cei mai multi pelerini din tara s-au cazat in Vaslui. Credinciosii care ajung în capitala Moldovei se vor putea ruga si la moastele Sfântului Cuvios Neofit Zavorâtul, aduse de la un lacas de cult din Cipru. Manifestarile prilejuite de sarbatoarea Sfintei Parascheva continua si maine. Punctul central al evenimentelor va fi în data de 14 octombrie 2017 când un sobor de ierarhi vor oficia Sfânta Liturghie. Pelerinajul se va încheia duminica, 15 octombrie.