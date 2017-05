Vasluienii au venit sã-i aducã un ultim omagiu inginerului Petru Iordan (foto)

Peste 150 de vasluieni au participat, ieri, la funeraliile inginerului Petru Iordan, cel mai cunoscut specialist în viticulturã si livezi din judet. Omul care si-a dedicat toatã viata dezvoltãrii plantatiilor de livadã în judetul Vaslui a fost condus pe ultimul drum de cãtre foarte multi dintre cei care i-au fost aproape în timpul vietii, multi dintre ei fiind directori apreciati si cunoscuti în judet, pentru realizãrile lor, înainte de 1989, dar si dupã Revolutie. “Dl. Iordan a fost un om deosebit, a cununat, a botezat si a botezat pe multã lume, oameni care acum au venit sã-i fie alãturi, pe acest ultim drum, cel mai greu”, ne-a spus un fost director de fabricã din oras. I-am zãrit, printre cei veniti la funeralii, pe inginerul Bebi Rusu, din Zona Industrialã, pe fostul director de la Movas, pe fostul director al Directiei Agricole, Ritã Popescu, multe alte nume grele dinainte de ’89, oameni care au construit multe din obiectivele agricole si industriale actuale.

Inginerul Petru Iordan, Petricã, asa cum îi spuneau apropiatii, a fost condus pe ultimul drum de sute de vasluieni, oameni care l-au cunoscut si l-au apreciat pentru tot ceea ce a fãcut în viatã. Familia fostului sef de MAT de la Delesti, cel care a pus pe picioare livezi de sute de hectare în tot judetul Vaslui, l-a plâns pe fostul specialist horticol, la fel cum l-au plâns si fostii colegi. Au venit, pentru a-l conduce pe ultimul drum, toti cei care, într-un fel sau altul, au contribuit la dezvoltarea judetului Vaslui înainte de 1989, oameni care au construit fabrici, zone agricole sau industriale, livezi, plantatii de vie sau ferme, într-un cuvânt specialisti de primã clasã în diverse domenii. “Unchiul meu, Petricã Iordan, a fost un specialist cum rar au existat vreodatã în judetul Vaslui, omul care a construit multe livezi si plantatii de vie”, ne-a explicat Cãtãlin Bârleanu, directorul Goscom Vaslui, nepotul fostului specialist în agriculturã. Apropiatii celui dispãrut spun cã, în timpul vietii, Petru Iordan i-a botezat si cununat pe toti cei care aveau nevoie de ajutorul sãu, fãrã nicio retinere. Ieri, finii, cumãtrii si prietenii nu au uitat ce a fãcut inginerul Iordan pentru ei si au venit pentru a-l conduce pe ultimul drum. “Am fost coleg de clasã cu Petricã, la Scoala profesionalã de viticulturã si horticulturã de la Husi. Un bãiat extrem de serios, de cuminte, ambitios, bun sportiv. Mereu îl gãseai pe terenul de fotbal, îi plãcea foarte mult miscarea în aer liber. Nu am stiut cã este atât de bolnav, de câte ori am vorbit cu el nu îmi spunea tot ce pãtimeste. Am primit un simplu telefon, “Tata a murit”, de la bãiat, dupã care am rãmas fãrã cuvinte”, a spus Toader “Ritã” Popescu, prieten bun cu Petricã Iordan. Multi dintre cei care l-au condus pe ultimul drum au avut numai cuvinte de laudã. “Despre Petricã Iordan se pot spune multe, poti scrie o carte, atât de mult a muncit omul acesta. Am fost la el, aici, acasã, înainte de Paste, am stat la o discutie si mi-a spus cã are unele probleme de sãnãtate, dar nu credeam cã este atât de grav bolnav”, ne-a spus un alt prieten. “Ce-as putea spune despre Petricã Iordan? L-am cunoscut foarte bine, a fost un om extraordinar de serios si muncitor, si-a dedicat toatã viata muncii în livadã si vie. Sunt alãturi de familia îndureratã, în aceste momente grele”, a spus presedintele Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu. Doi preoti au oficiat slujba religioasã, în timp ce cortegiul funerar a strãbãtut în liniste strãzile din apropierea casei inginerului Iordan, pe ultimul sãu drum.