Vasluienii care conduc tractoare, fãrã a avea permis de conducere, riscã sã ajungã la puscãrie

MÃSURÃ… Conducerea tractoarelor pe drumurile publice din judetul Vaslui fãrã permis, cu numere false, fãrã înmatriculare sau înregistrare legalã ori de cãtre persoane care nu mai au dreptul sã conducã va fi pedepsitã penal, începând de anul viitor. Modificarea legii va intra în dezbatere parlamentarã si, dupã ce va fi adoptatã, va face dreptate si va acoperi un gol în legislatie. În ultimul an, atât Curtea Constitutionalã, cât si Curtea Supremã au atras atentia cã varianta actualã a Codului penal are o scãpare în privinta incriminãrii faptelor de conducere a tractoarelor pe drumurile publice fãrã permis, Guvernul a adoptat un act normativ care va include în Codul penal si aceastã infractiune. La Vaslui, în fiecare an se petrec zeci de evenimente rutiere din cauza unor soferi aflati la volanul masinilor agricole, în multe cazuri fiind vorba de tractoare care nici nu au numere de înmatriculare.

Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din legislatia penalã va merge acum la Parlament pentru dezbatere, unde va fi supus votului în fiecare din cele douã Camere. Apoi, el va trebui aprobat si de seful statului si publicat în Monitorul Oficial pentru a se aplica. Este cazul atât la tractoare agricole, cât si la cele forestiere. Astfel, pentru cã mai multe texte din Codul penal privind conducerea pe drumurile publice scapã din vedere tractoarele, toate acestea vor fi modificate prin proiect. Astfel, se vor pedepsi penal urmãtoarele fapte: punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui tractor neînmatriculat sau neînregistrat, cu închisoarea de la unu la trei ani sau amendã penalã; punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui tractor cu numãr fals de înmatriculare sau înregistrare, cu închisoarea de la unu la cinci ani sau amendã penalã; conducerea pe drumurile publice a unui tractor ale cãrui plãcute de înmatriculare sau înregistrare au fost retrase ori care a fost înmatriculat în alt stat, cu închisoarea de la sase luni la doi ani sau amenda penalã; conducerea unui tractor pe drumurile publice fãrã permis, cu închisoarea de la unu la cinci ani; conducerea unui tractor cu permisul pentru altã (sub)categorie, de cãtre cineva care nu (mai) are dreptul sã conducã (permisul i-a fost retras, anulat, dreptul de a conduce a fost suspendat sau pierdut definitiv), cu închisoarea de la sase luni la trei ani sau amendã penalã.