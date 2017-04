Vasluienii declarã rãzboi caloriilor adunate de Paste

MISCARE…Dupã miel, pascã si cozonaci, vasluienii au luat cu asalt sãlile de fitness, parcurile si terenurile de sport pentru a scãpa de kilogramele în plus.”Ne asteptãm în perioada urmãtoare sã fie aglomerat. Tinerii, în special, vor sã scape de kilogramele în plus adunate de Paste. Bineînteles vine si ziua de 1 mai si sezonul estival, perioadã în care acestia vor sã arate cât mai bine.” ne-a spus Emilian Stirbu, antrenor personal la VitroxGym Vaslui. În majoritatea cazurilor, multi dintre vasluieni doresc sã nu se mai simtã greoi sau nesãnãtosi. Iar dacã sportul e prea mult, plimbarea de searã rãmâne o optiune pentru vasluienii trecuti de prima tinerete.

Pastele vine cu cele mai multe bombe calorice pe care le pun vasluienii pe masã. Dupã spusele expertilor nutritionisti, drobul este alimentul cel mai bogat în calorii din meniul de Paste, urmat de cozonac, pascã si de ouã. Iar în combinatie cu alcoolul, pot aduce efecte neplãcute siluetei dar si a sãnatãtii. Din aceste motive imediat dupã terminrea agitatitiei de sãrbãtori, vasluienii au declarat rãzboi kilogramelor adunate.

Antrenorii personali recomandã vasluienilor o viatã echilibratã

Am stat de vorbã cu Emilian Stirbu, sportiv de performantã si antrenor personal la VitroxGym Vaslui si ne-a explicat ce ar trebui sã facã vasluienii pentru a fi mereu sãnãtosi si pentru a avea un corp de invidiat. Acesta este adeptul unei vieti echilibrate si îndeamnã vasluienii sã îi urmeze exemplul. “Din punctul meu de vedere fast-food-ul este cea mai mare bombã caloricã, sucurile cu acid, în special cele cu zahãr, alcoolul si mâncarea prãjitã. Asta înseamnã cam 90 % din masa de Paste. Eu le recomand celor care vor sã slãbeascã fãrã sã vinã la salã, sã aibã un echilibru în viata de zi cu zi. Sã reducã noptile pierdute, consumul de alcool, dulciurile si mâncarea nesãnãtoasã. Cu cât tin aceste lucruri în echilibru pe termen lung, se vor simti mai bine.” explicã acesta. De multe ori oamenii renuntã la o viatã sãnãtoasã din cauza timpului pe care îl necesitã. Pentru acestia Emilian recomandã miscarea de orice fel, fie o plimbare în parc fie mersul pe jos pânã la muncã. “Dacã timpul nu le permite sã meargã la o salã de fitness, cred cã o miscare în aer liber timp de jumãtate de orã le va face bine”. Cu toate astea, antrenorul pesonal explicã cã acestia vor simti o schimbare doar în salã, alãturi de un profesionist.”Atentionez cã rezultatele nu se vor vedea decât într-un termen mult mai lung. Celor care doresc sã vinã la sala de fortã sau fitness le recomand sã solicite ajutorul unui profesionist pentru a evita accidentãrile si pentru a ajunge la rezultatele dorite. De multe ori cei care vin pentru prima datã nu cunosc exercitiile si simt cã merg degeaba. În orice salã de fitness existã cineva care sã le dea un sfat, sã punã cap la cap un antrenament si sã le rãspundã la toate întrebãrile. Noi, sportivii profesionisti, avem o vorbã: cel mai bine e sã întrebi pe cineva cu experientã, cineva care “si-a rupt coloana” în salã” ne-a explicat Emilian Stirbu.

Basket, fotbal sau plimbãri în aer liber

Tinerii preferã jocurile pe terenul de sport, iar cei vârstnici, ies la plimbare. “Sincer sã spun nu sunt mândru de burta pe care am fãcut-o si cam vreau sã încep sã scap de ea. Cum o sa fie mai cald o sã ies pe stadion la alergat, pânã atunci o sã încerc sã mãnânc mai sãnãtos” ne-a povestit Neculai, 27 de ani. Aceasi poveste o împãrtãsesc majoritatea vasluienilor care cautã metode diferite sã reducã din efectele exceselor fãcute de Paste. “Eu abia astept sã vinã sfârsitul de sãptãmânã si sã merg cu prietenii pe terenul de basket. Am mâncat mult prea mult de Paste si nu mã simt foarte bine, nici fizic si nici mental. Nu cred cã o sã rezist mai mult de douã meciuri dar e mai bine decât deloc.” ne spune Rãzvan, 19 ani. Cei trecuti de prima tinerete resimt mai mult efectele meselor îmbelsugate stropite cu vin. “Sotiei mele îi place sã gãteascã foarte mult, asa cã vrând nevrând am ajuns sã pun câteva kilograme pe mine. Nu mai sunt asa sprinten cum eram odatã, asa cã mã multumesc cu o plimbare în centru cu nepotul meu sau cu sotia mea. Fiind cardiac mã resimt mult mai puternic. Asa cã în urmãtoarea sãptãmânã nu mai pun sare în mâncare si nu mai beau alcool. Mai iau o pastilã pentru ficat si inimã si îmi revin.” ne-a povestit Costicã, 60 de ani. (Andrei Manolachi)