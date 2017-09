Vasluienii iau atitudine în cazul producãtorilor din Piata Traian trimisi în zona comerciantilor

ATITUDINE…În timp ce autoritãtile tac, vasluienii iau atitudine împotriva administratorului Pietei Traian si a comerciantilor care, în opinia multora, fac legea în piatã, dupã bunul plac, “cu buna stiintã a celor care ar trebui sã vegheze la buna functionare a pietei”. Totul a pornit dupã ce Ramona Ionascu a cerut administratorului Pietei Traian o tarabã în zona producãtorilor. Cererea femeii a fost fãcutã pe bunã dreptate, mai ales cã afacerea acesteia poate fi consideratã una dintre cele mai mari din judetul Vaslui cu o investitie de aproximativ 100.000 de euro. Drept rãspuns la aceastã solicitare, administratorul Florin Meraru a zis cã nu mai sunt tarabe si cã el nu poate aduce de acasã una. În schimb, dupã cum se plâng mai multi pietari, îi tolereazã pe cei care sunt “atenti” cu el. Mai mult, acestia povestesc cã, atunci când Meraru are nevoie, trimite pe câte cineva sã-i umple sacosa cu produse din piatã. Asa s-a întâmplat si zilele trecute, când în piatã a izbucnit un scandal între Ramona Ionascu si familia Dãnciuc. În loc sã fie de partea dreptãtii, administratorul pietei a luat apãrarea comerciantilor Dãnciuc. În tot acest scandal a intervenit si primarul Vasile Pavãl, abia întors din concediu. Edilul a promis cã se va interesa de situatia din Piata Traian si va dispune mãsuri drastice.

Chiar dacã autoritãtile locale nu au avut niciun fel de reactie legat de scandalul iscat în Piata Traian între unul dintre cei mai mari producãtori din municipiul Vaslui si o familie de comercianti, iau atitudine vasluienii. Pe forumul cotidianului Vremea Nouã si pe site-urile de socializare acestia aduc acuzatii grave la adresa administratorului Pietei Traian, acolo unde a izbucnit scandalul, propun un boicot împotriva comerciantilor, dar vin si cu propuneri pentru a rezolva situatia creatã. “Ca si în alte activitãti unde este o vacã de muls, si în Piata Traian se fac escrocherii cu buna stiintã a celor care ar trebui sã vegheze la buna functionare a pietei. Se stie cã multi sug si se compromit pentru o sacosã de fructe sau legume, mai ales pe jargonul cã-i pentru sefu’. Nãravuri bolsevice care nu au dispãrut si care creeazã astfel de situatii în care adevãratii producãtori nu-si pot valorifica produsele. Multi cetãteni tac si nu au curajul sã spunã nimic”, este de pãrere un vasluian. De asemenea, alti vasluieni propun si solutii pentru a fi rezolvatã problema lipsei de tarabe pentru producãtori în piatã: “Se mai pot lua tarabe de la comercianti. Acestia, dacã vor sã facã comert cu legume, sã îsi închirieze spatii în oras. Noi, vasluienii, avem nevoie de producãtori, nu de bisnitari. Ar trebui ca autoritãtile sã ia mãsuri. Nu este posibil sã sustii niste intermediari si sã pui bete în roate producãtorilor locali. Solutia ar fi sã nu mai cumpãrãm produse de la comercianti. Sã face front comun si, dacã nu toti, mãcar jumãtate dintre ei vor dispãrea”, spune un alt vasluian.

Vasluienii, interesati de produsele Ramonei Ionascu

În timp ce unii dintre cititori îsi aratã revolta fatã de situatia creatã în Piata Traian, altii sunt interesati de produsele puse în vânzare de cãtre Ramona Ionascu. Au cerut locatia serelor pentru a putea cumpãra direct de la sursã produsele si o pagina de Facebook unde sã poatã sã comande produsele. Afacerea acesteia poate fi consideratã una dintre cele mai mari din judetul Vaslui cu o investitie de aproximativ 100.000 de euro. Pe o suprafatã de peste 4,5 hectare, au fost construite sase solarii de mare capacitate, mare parte dintre ele la standarde europene. Producãtorii au de gând ca, începând cu anul viitor, într-unul din solarii sã cultive cãpsuni pentru a reusi douã productii într-un an.

Motivele scandalului din Piata Traian

Zilele trecute, între Ramona Ionascu si familia Florin Dãnciuc a izbucnit un conflict de la o ladã cu legume pusã pe o tarabã alãturatã. Scandalul a luat sfârsit abia dupã interventia politistilor locali care au împãrtit amenzi. “Au fost aplicate trei amenzi de câte 200 de lei celor trei persoane implicate în conflict”, spune seful Politiei Locale Vaslui. Asa cum spuneam, totul a pornit de la o ladã cu legume pusã pe o tarabã alãturatã, goalã. “Regulamentul pietei spune cã, dacã taraba din stânga sau din dreapta nu este ocupatã, te poti extinde cu marfa. Asa am si fãcut, dar Florin Dãnciuc a tipat la noi sã luãm marfa de acolo cã este taraba lor. De fapt, acea tarabã este ocupatã de mama bãrbatului, dar nu este folositã pentru cã bãtrâna este bolnavã si nu a mai dat la piatã de aproape sapte luni de zile. Regulamentul spune cã, dupã trei luni, aceasta ar fi trebuit scoasã la licitatie, dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. Fiica lui Florin Dãnciuc m-a si lovit, dar tot noi am fost amendati. Si nu este prima datã când se întâmplã asa ceva. Suntem, de multe ori, provocati. Astfel am putea fi sanctionati si, la 5 puncte, putem fi dati afarã din piatã. Mã întreb de ce nu se aplicã aceleasi reguli si pentru ceilalti”, spune Ramona Ionascu.

Piata Traian, raiul comerciantilor evazionisti

ALO, ANTIFRAUDA…O altã problemã adusã în discutie de cãtre vasluieni este cea a lipsei caselor de marcat de pe tarabele comerciantilor, obligati prin lege sã le aibã si sã dea bonuri fiscale clientilor. “Eu nu am vãzut mãcar o casã de marcat la comercianti. Si, din câte stiu eu, sunt obligati sã le aibã. E raiul pentru ei în piatã pentru cã nimeni nu-i deranjeazã. Si ar trebui sã fie controlati de cei de la antifraudã, dar nu stiu sã se fi întâmplat asta vreodatã. Chiar dacã ar avea asa ceva, cred cã le tin pe sub tejghea”, povesteste un vasluian. De asemenea, surse din finante spun cã, legal, fiecare comerciant din pietele agro-alimentare este obligat sã aibã casa de marcat si sã elibereze bon fiscal. Rãmâne de vãzut ce se va întâmpla si cine-i verificã pe cei care se dau producãtori. Conform unor surse, metoda este una foarte simplã. Achizitioneazã sau iau în arendã o micã bucatã de pãmânt si astfel fac dovada cã pot produce. Numai cã acest lucru nu prea se întâmplã si majoritatea comerciantilor cumpãrã, en-gros, produse pe care apoi le vând în piatã. Astfel, este timpul ca cei de la ANAF sã îsi intensifice controalele si în piatã pentru a scoate de la tarabe evazionistii si a face loc adevãratilor producãtori.

Primarul promite rezolvarea problemelor din Piata Traian

Rãzboiul din Piata Traian a ajuns si la urechile primarului Vasile Pavãl. Abia întors din concediu, acesta a promis cã se va implica direct pentru a rezolva problemele. “Îl cunosc pe cel de la Moara Grecilor si stiu cã este un om serios si unul dintre producãtorii mari din municipiul Vaslui. Nu este primul semnal venit din Piata Traian. Voi discuta cu administratorul si cred cã o bunã solutie pentru a rezolva problema este rotirea cadrelor”, a spus primarul Vasile Pavãl.