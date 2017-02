Vasluienii multumiti de starea orasului Vaslui, dar în suburbii e jale!

PÃRERI… Deszãpezirile au mers strunã, fatã de alti ani, desi ar trebui curãtatã zãpada peste tot, nu doar în centru, spun vasluienii. Totusi, problemele nu sunt în oras, ci în suburbiile Vasluiului, mai exact zona Rediu, unde cetãtenii se confruntã cu probleme ce le îngreuneazã viata de zi cu zi. Printre acestea se numãrã transportul public si constructiile de reabilitare neterminate. Acolo, oamenii sunt nemultumiti de faptul cã cetãtenii de etnie rromã aduc gunoaiele, adunate din ghene, cu autobuzul. Dar si de faptul cã lucrãrile la santurile din zonã au fost stopate în urmã cu 4 ani. Acestia spun ca multe gospodãrii sunt inundate odatã cu topirea zãpezii, apa intrând direct în curtile lor.

Multi vasluieni se mândresc de cum s-a lucrat la deszãpezirea orasului, dar si a zonelor din jurul municipiului Vaslui. “A fost o perioadã în care s-au miscat bine, de data asta, nu peste tot, dar aici, în centru, au fãcut treabã ok. Nu pot spune de tot orasul, pentru cã stau mai mult la Mânjesti, si nu vreau sã vorbesc degeaba. Am observat totusi cã drumul de la Munteni pânã la Mânjesti a fost deszãpezit foarte bine. Cred cã sunt elevi care fac naveta acolo si de asta”, spune Viorel Tudor. Si cei din comuna Puscasi sunt multumiti de eforturile de deszãpezire ale primãriei locale. “Cei de la primãrie au curãtat zãpada, nu au stat degeaba. Totusi, ar trebui sã dea mai multã sare pe drumuri atunci când se formeazã gheatã. Suntem norocosi cã primãria are utilajul ei, are tot ce îi trebuie, nu e problemã. În oras e foarte bine, nu avem probleme cu transportul, autobuzele nu întârzie e totul bine”, spune Leustean Emil.

“În oras e bine, dar oful meu e cu autobuzele astea”

Desi în Vaslui “totul e bine si frumos”, în suburbia Rediu lucrurile stau altfel. Oamenii se plâng de transportul în comun, iar saturile neterminate au ca rezultat inundarea curtilor unor proprietari în fiecare primãvarã. “În oras e bine fatã de anii trecuti, dar problema mea e alta. La noi în Rediu o problemã mare este transportul în comun. În timpul sãptãmânii e ok, dar la sfârsit de sãptãmânã autobuzele merg din orã în orã. Trebuie sã îmi tai o jumãtate de orã din timpul meu ca sã astept autobuzul si sã îmi fac treburile. Ar trebui suplimentate autobuzele si sâmbãta si duminica, sau mãcar sã lase un privat sã facã curse. De sãrbãtori nu au mers autobuzele, iar oamenii veneau cu taxiurile la foc rapid. Eu plãtesc 80 de lei lunar pe abonament, ceea ce e foarte mult pentru Vaslui. În Iasi cu doi lei mergi pânã în capãtul orasului. De Vasile Pavãl nu am ce zice, cã a fãcut multe pentru orasul ãsta, dar restul vin la noi doar când cautã voturi. O altã problemã cu autobuzele este faptul cã lasã rromii sã urce cu sacii plini de gunoaie adunate de prin oras si nici nu plãtesc. Nu are nimeni curajul sã le cearã bani, iar vara mirosul e insuportabil. Dacã era un privat nici nu se oprea dupã ei”, îsi spune oful Dãnut Porgras. Chirvase Daniela, locuieste în Rediu, si povesteste cã datoritã opririlor la lucrãrile de reabilitare a santurilor fix în poarta ei, curtea sa e inundatã în fiecare primãvarã de topirea zãpezilor si din cauza ploilor. “De oras nu am ce zice, dar am un mesaj pentru domnul primar. Îl rog sã termine lucrãrile la santurile din Rediu, cã nu se mai poate. Acum 4 ani au oprit lucrãrile fix în fata casei mele, si acum, când vine apa dinspre Zona Industrialã, cum se topesc zãpezile sau plouã mai tare, îmi inundã ograda. Primarul vine cu pantofi de lac la noi si când îl invitãm în curte spune cã vede bine si din stradã. De fiecare datã apa e pânã la genunchi. Ne-a promis cã o sã facã cereri la cei de la Drumuri si Poduri, sã facã scurgere pe sub drum, dar ba nu aveau autorizatii, ba pentru cã e drum national sub jurisdictia celor de la Bacãu. De fiecare datã când vin cu pompa sã scoatã apa tot în stradã o aruncã”, explicã aceasta.(Andrei Manolachi)