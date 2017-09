Vasluienii se grãbesc sã îsi înmatriculeze masinile

Taxa de mediu – reloaded!

REVENIRE…Dupã ce de la 1 februarie taxa de mediu a fost eliminatã din procedura de înmatriculare a autovehiculelor, iatã cã statul se gândeste sã o reintroducã sub o nouã formã. Mai exact, se vor implementa douã tipuri de taxe. Pentru autoturismele noi, cei de la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) au propus o taxã pe întreaga “viatã” a autoturismului, iar pentru masinile cumpãrate în regim “second-hand” vor fi implementate taxe mai severe, totul depinzând de tipul de motorizare si vârsta autoturismului. Aceastã revenire la taxa de mediu are ca scop reducerea numãrului de autovehicule vechi si poluante de pe drumurile noastre. În momentul de fatã, numai în judetul Vaslui au fost înmatriculate peste 50 de mii de autoturisme de la 1 februarie 2017.

Grupul de lucru constituit pentru elaborarea noii versiuni a timbrului de mediu discutã mai multe variante, pânã la final de an putând fi prezentatã o variantã concretã, a spus Cornel Brezuica, seful Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). Timbrul de mediu a fost eliminat la 1 februarie 2017 si o consecintã este cã în întreg anul 2017 se va ajunge la peste 500.000 de masini second hand aduse din alte tãri. Seful AFM spune cã grupul de lucru alcãtuit pentru crearea noii variante a timbrului de mediu este constituit din reprezentanti ai Ministerului Mediului, Ministerului Economiei, dar si ai industriei auto. „Lucrurile sunt foarte dramatice”, spune seful AFM, referindu-se la numãrul mare de masini rulate aduse în tarã. El spune cã grupul de lucru s-a întâlnit de douã ori si a ajuns la concluzia cã pot existã douã moduri de taxare: taxarea o singurã datã, pentru toatã duratã de viatã a autovehiculului sau o platã anualã, gen impozit sau altã taxã, care sã aibã o valoare mai mare pentru autovehiculele cu normã de poluare inferioarã. Brezuica a spus cã ar fi posibilã si o combinatie între cele douã. În primele opt luni din 2017, la nivel national, au fost înmatriculate aproape 338.000 de masini second hand din import, cu 75% mai mult decât în acelasi interval al anului trecut, iar pentru masinile Euro 2 si Euro 3 cresterea a fost de peste 100%. Dacã în intervalul ianuarie-august 2016 s-au înmatriculat 192.000 de masini second hand din import, anul acesta totalul a fost cu 145.000 de unitãti mai mare. Cifrã este mai mare decât totalul pe întreg anul 2016, când s-au înmatriculat 300.000 de masini rulate aduse din alte tãri. (Andrei Manolachi)