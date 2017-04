Vasluienii vor fi instruiti pentru a sti cum sã reactioneze în caz de dezastre naturale

PREVENIRE… Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã Vaslui, împreunã cu cu institutiile administrativ sociale din judet vor participa la Exercitiul de înstiintare, avertizare si alarmare în situatii de protectie civilã – PROCIV 2017, în data de 19 aprilie. Acest exercitiu are rolul de a pregãti populatia judetului dar si institutiile de conducere, în eventualitatea producerii unui dezastru natural, cum ar fi o indundatie, cutremur, incendii pe suprafete extinse, ori în cazul unui conflict militar. Acest exercitiu vine ca rãspuns la faptul cã populatia României are o slabã întelegere a protocoalelor de avertizare si gestionare a situatiilor de urgentã. “Dacã sunã sirenele acum, sincer, nu stiu pentru ce. Am învãtat la scoalã chestiile astea, dar eu trecut 20 de ani de atunci si nu mai tin minte nimic” ne povesteste un vasluian.

În perioada 18 – 21.04.2017, la nivel national se va desfãsura Exercitiul de înstiintare, avertizare si alarmare în situatii de protectie civilã – PROCIV 2017. Scopul acestui exercitiu îl reprezintã instruirea personalului cu atributii în domeniu de la nivelul unitãtilor administrativ teritoriale precum si verificarea stãrii de operativitate a echipamentelor de alarmare a populatiei, instalate la nivelul localitãtilor. Pe timpul exercitiului, de la dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã al judetului Vaslui va fi transmis un mesaj de înstiintare cu privire la situatia de protectie civilã produsã. Dupã primirea acestuia, în intervalul orar 10.00-15.00, la nivelul unitãtilor administrativ teritoriale vor fi puse în functiune sirenele de alarmare a populatiei, pentru transmiterea semnalului “ALARMã LA DEZASTRE”, compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauzã de 10 secunde între ele. De asemenea, în functie de caracteristicile tehnice, vor fi testate si echipamentele care permit transmiterea mesajelor de avertizare vocalã cãtre populatie. Mesajele tip voce vor fi particularizate cu sintagma ”EXERCItIU”. Cele mai des întâlnite situatii în care este alarmatã populatia prin intermediul sirenelor, au loc pe timpul inundatiilor, când este semnalatã iminenta producerii unor viituri care sã punã în pericol viata persoanelor. De asemenea, sistemul de înstiintare – alarmare este utilizat în cazul producerii unor accidente tehnologice în care sunt implicate substante periculoase, ruperii unor baraje hidrotehnice sau cãderii obiectelor din atmosferã. Aceastã metodã destinatã protectiei populatiei civile poate fi utilizatã si pe timpul conflictelor armate. (Andrei Manolachi)