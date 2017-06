Vasluienii vor plãti cu pânã la 2 % în plus la facturile de la DelgazGrid

SCUMPIRI…De la 1 iulie, va creste pretul energiei electrice doar pentru consumatorii casnici care sunt alimentati de furnizorii de ultimã instantã, cum ar fi DelgazGrid, potrivit presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Niculae Gavrilet. Cu toate astea, vasluienii pot scãpa de scumpiri alegând un furnizor atât de energie electricã, cât si de gaze naturale, sfat oferit de Gavrilet. “Eu, de exemplu, la mine acasã am acelasi furnizor de energie si de gaze. Oferta pe energie electricã este negociatã si este mult mai micã decât oferta furnizorului de ultimã instantã din zona în care locuiesc. Plus cã este mult mai simplu, pentru cã am relatie cu o singurã firmã de furnizare, si de gaze, si de energie”, a explicat presedintele ANRE.

De la 1 iulie, pretul final la electricitate pentru consumatorii vasluieni va creste. În momentul de fatã, acesta este format dintr-un tarif reglementat de ANRE, care are o pondere de 10% din pretul total, si dintr-o componentã care reflectã pretul din piata liberã, care are o pondere de 90%. Potrivit unui comunicat emis de ANRE, componenta reglementatã, cea de 10%, va scãdea cu 5,16%, iar cea de piatã liberã, de 90%, va urca cu 8,53%. “În domeniul energiei electrice, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat Ordinul privind modificarea tarifelor reglementate de energie electricã aplicate de furnizorii de ultimã instantã (FUI) clientilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, prin care s-a decis scãderea cu 5,16% a tarifelor reglementate aplicate de FUI clientilor casnici, începând cu data de 1 iulie 2017 si pânã la sfârsitul acestui an. Energia electricã furnizatã la tarife reglementate reprezintã 10% din totalul energiei electrice furnizate la clientii casnici. Avizarea tarifelor de tip Componentã piatã concurentialã (CPC), cu modificãri fatã de solicitãrile FUI, aplicabile, în trimestrul III, clientilor finali casnici si noncasnici, beneficiari ai serviciului universal. Energia electricã furnizatã la tarif CPC reprezintã 90% din consumul clientilor casnici si este achizitionatã de FUI exclusiv din piata concurentialã, unde pretul energiei electrice a înregistrat o crestere cu 24% fatã de trimestrul II. În aceste conditii, desi FUI au propus cresteri cu 25% a acestor tarife, pe baza analizei realitãtilor si tendintelor din piatã, ANRE a considerat justificatã o crestere medie la nivel national a tarifelor de tip CPC de 8,53%”, se precizeazã în comunicatul ANRE. Presedintele ANRE, Niculae Gavrilet, pune aceste cresteri pe seama preturile foarte mari de pe bursa energiei, din luna ianuarie. “Pretul la energia electricã se recalculeazã la fiecare sase luni, iar urmãtoarea recalculare va fi la 1 iulie. Considerãm cã pretul ori va rãmâne la acelasi nivel, ori va fi o ajustare de cel mult 1-2% în plus”, a spus Gavrilet în 15 februarie.

Pe parcursul lunii ianuarie, preturile pe bursã au crescut foarte mult, ajungând la finalul lunii la peste 650 de lei pe MWh, nivel dublu fatã de cel din primele zile ale anului.

(Andrei Manolachi)