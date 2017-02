Vasluiul, doar pe jumãtate corupt!

OPINII…Doar 50 % din cei care lucreazã pentru stat sunt corupti, asta spun vasluienii, dar nici cei din sectorul privat nu sunt mai prejos. Astfel, cetãtenii spun cã cei mai corupti din municipiul Vaslui sunt în primul rând politicienii, urmati de politisti si functionari publici, iar pe ultimul loc sunt patronii, care fenteazã sistemul. Practicile cele mai folosite, considerã acestia, sunt abuzul în serviciu, nepotismul, evaziunea fiscalã si micile atentii pe care le asteaptã functionarii. Totusi, acestia cred cã ar putea fi si mai rãu, semn cã actele de coruptie au ajuns sã facã parte din viata de zi cu zi a vasluienilor.

Vasluienii considerã cã “doar” 50% din cei care lucreazã la stat sunt corupti. “Vasluiul e un oras mic, sãrac si lipsit de oportunitãti. Îti dai seama cã mai mult de jumãtate din cei care lucreazã în administratia juridicã si cea publicã sunt corupti. Adicã, sã fim seriosi, în judetul ãsta îl omori pe unul pe trecerea de pietoni si iei doar 5 ani închisoare”, spune Bogdan, 21 ani. Acestia îi acuzã în primul rând pe politicieni de coruptie, iar problema este mai evidentã la primãriile din sate. “Coruptia în orase existã fãrã îndoialã, dar la sate situatia e groaznicã. Încã se umblã cu “cutãrescu”. Dacã cunosti pe cineva sau esti cineva important prin orase imediat esti fatã. Acolo, politia face ce vrea si nu este controlatã în cazul în care se semnaleazã un abuz. Iar acolo toti se împart cum furã, când furã si cât furã. În oras lucrurile se mai miscã, se mai tin de promisiuni. Vasluiul are totusi o problemã mare – “nepotismul”. Am înteles cã patroana de la firma de catering “Broscuta” a ajuns în politie pe pile. Asta e România, ce sã faci”, spune Marius Dominte. Tot de nepotism se leagã si Lucian Cojocaru. “Eu, personal, nu am avut contact cu coruptia din Vaslui. Tatãl meu în schimb, în momentul în care îsi cãuta de muncã da, dar de cazuri de nepotism. Totusi, din fericire în multe locuri se procedeazã corect, deci nu pot spune cã aceastã practicã se utilizeazã peste tot”, povesteste acesta. De multe ori, cei acuzati de coruptie sunt politicienii care ies din functie cu averi considerabile. “Având în vedere cã unul dintre fostii primari ai Vasluiului, pe nume Cristi, a iesit din primãrie cu o proprietate în Bucuresti si nu mai stiu ce proprietãti prin vreo douã tãri strãine, eu as spune cã cei care lucreazã la stat sunt corupti. În Vaslui cuiburile cele mai mari sunt în Primãrie si la Consiliul Judetean”, spune Andrei Plãcintã. Nu doar cei din justitie si din sectorul public si sectorul public sunt acuzati de fapte de coruptie, ci si cei din sectorul privat. “Am lucrat în mai multe locuri fãrã contract de muncã, sau dacã aveam contract nu primeam banii trecuti acolo. La o altã firmã la care am lucrat se fãcea evaziune fiscalã la greu, iar la un alt loc trãgeau tepe clientilor la greu. Ca sã iasã basma curatã, dãdeau vina pe furnizori sau producãtori. În rest, aceeasi poveste, din punctul meu de vedere, ca în restul României. Politistii fac abuz în serviciu la greu, iar functionarii publici asteaptã bani sã îsi facã treaba bine sau doar ca sã o facã”, povesteste Alex, 27 ani. Pe scurt, coruptia, din punctul de vedere al vasluienilor, face parte din viata lor, si, desi o detestã, nu vãd ca aceasta sã disparã prea curând. (Andrei Manolachi)