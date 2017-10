Vasluiul va achizitiona 18 troleibuze noi, cu fonduri de la Uniunea Europeanã

Desi a cumpãrat patru troleibuze second-hand, la finalizarea proiectului PIDU, primãria Vaslui nu mai are functional decât un singur mijloc de transport electric, dintr-un motiv neverosimil. Primarul municipiului, Vasile Pavãl, spune cã trei trolee s-au defectat pentru cã, cerând explicatii vânzãtorului, acesta i-ar fi spus cã masinile trebuiau sã stea într-un depou, nicidecum sub cerul liber! Pentru cã, de anul viitor, se doreste extinderea sistemului actual de transport public urban cu troleibuze si în zone noi ale orasului, va fi cumpãratã o flotã de 18 troleibuze noi, în paralel cu constructia noului depou. Astfel, elevii care vor merge dimineata din zona Garã-Traian, spre liceele Mincu si Procopiu, vor fi preluati de troleibuze de capacitate mare, care vor merge pânã cãtre zona Delea. Modernizarea si extinderea traseului de transport ecologic din municipiul Vaslui va însemna si extinderea liniei de transport public ecologic spre Moara Grecilor, pânã în zona Koket (Str. Gheorghe Doja), construirea unor stații noi pentru transport public ecologic si realizarea stațiilor de redresare troleibuz, modernizarea stațiilor de cãlãtori existente (amenajare locuri pentru asteptare, ghisee de bilete, panouri de informare cu afisaj electronic, bransament current electric, hãrți ale traseelor, rampe pentru persoanele cu dizabilitãți motorii etc.); realizarea alveolelor pentru accesarea stațiilor de cãlãtori pentru transportul public. Se estimeazã cã va exista o linie de troleibuz spre Zona Industrialã, prin fata fostului CET, care sã ajungã pânã cãtre Moldosin, acolo unde va fi amenajatã o parcare, la care pot apela cei care nu vor sã-si foloseascã masinile prin oras si apeleazã la transportul în comun.