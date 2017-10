Veste bunã pentru cei 30.000 de bugetari vasluieni: vin voucherele de vacantã!

INDEMNIZATII…Senatul României a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 46/2017 referitoare la voucherele de vacantã în forma adoptatã de Guvern, astfel cã autoritãtile publice locale si centrale vor acorda angajatilor din sistemul public central sau local, pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singurã indemnizatie sub formã de vouchere de vacantã în valoare de 1.450 de lei. O veste care îi bucurã pe cei 30.000 de bugetari din judetul Vaslui, mai ales cã, în baza acestei legi, institutiile si autoritãtile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitãtile finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lângã institutiile publice, precum si operatorii economici la care statul sau unitãtile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritarã, “acordã, în limita sumelor prevãzute în bugetul alocat cu aceastã destinatie, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singurã indemnizatie de vacantã sau o singurã primã de vacantã, dupã caz, sub formã de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat. În limita resurselor bugetare, angajatorul stabileste (…) când acordã voucherele de vacantã, de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupã caz”.

Voucherele de vacantã emise pe suport electronic pot fi utilizate doar pentru achizitionarea de servicii turistice în unitãtile afiliate, fiind consideratã contraventie dacã voucherul este acceptat de la alte persoane decât titularul. Actul normativ prevede cã sunt interzise comercializarea voucherelor, fapta de a da rest în bani la voucherul de vacantã, diminuarea valorii nominale a acestora si vânzarea de cãtre agentiile de turism la un pret mai mare a aceluiasi pachet de servicii achizitionat cu vouchere de vacantã, fatã de cel achitat cu alte mijloace de platã. Liberalii au criticat faptul cã prin Ordonantã se acordã vouchere de vacantã într-un an în care au fost tãiate la rectificarea bugetarã 10,6 miliarde de lei de la investitii. „PNL nu sustine aceastã Ordonantã, aceastã mãsurã, tocmai pentru cã nu îsi are rostul, în conditiile în care deja, pentru unii, salariile în sectorul bugetar au crescut cu 50%”, sustine PNL. Presedintele Comisiei de buget-finante, senatorul PSD Eugen Teodorovici, si-a exprimat dezacordul fatã de modalitatea de acordare a acestor vouchere de vacantã. „Mecanismul pe care îl propuneti, acela de vouchere, este unul care nu se justificã. Se putea face foarte bine la nivelul unei institutii publice decontarea în limita a 1.450 de lei a oricãrei facturi venitã din partea unui operator de turism, indiferent de locatie, de numãrul de stele sau margarete. Era mai simplu, fãrã sã mai dati bani pe vouchere (…) Angajatii pot sã intre din prima zi de lucru în concediu de odihnã, cum spune legea. Asta înseamnã cã acea persoanã, neavând voucher, nu va putea deconta o parte din servicii. (…) Ca Minister al Turismului trebuie sã fiti preocupati ca voucherele sã fie cheltuite cât mai multe în timpul unui an. Faptul cã un angajat la stat transferã copilului sãu un astfel de voucher pentru a-l utiliza acel copil nu înseamnã nimic. Persoana respectivã (n.r. titularul voucherului) poate sã nu plece din motive de sãnãtate si un astfel de voucher sã rãmânã neutilizat (…) Sper ca pânã la final de an sã gânditi un sistem mult mai eficient”, a afirmat Teodorovici.