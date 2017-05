Veşti BUNE de la meteorologi – cum va fi vremea, în lunile MAI, IUNIE, IULIE

Veşti bune de la meteorologi pentru următoarele luni. Temperaturile vor fi în creştere, iar precipitaţiile vor fi însemnate doar în luna mai. Iulie se anunţă a fi cea mai călduroasă lună a anului, cu valori aproape de caniculă şi cu ploi puţine.

Meteorologii anunţă temperaturi în creștere în luna mai, dar și precipitații însemnate.

Datele centrului European anticipeaza cel putin pentru ultima luna a acestei primaveri avand semnal al unei luni apropiate de normal in ce priveste regimul de temperatura in cea mai mare parte a tarii, cu valori termice mai coborate in partea centrala si nordica a tarii, trebuie insa sa specificam ca pe masura ce ne apropiem de lunile de vara mercurul in termometre va fi in o luna mai fata de luna aprilie creste progresiv cu 4,5 grade. Cat priveste cantitatile de precipitatii centrul european anticipeaza cantitati normale in partea de sud est si sud si excedentare in restul tarii. Luna mai este in general cea mai ploioasa luna a primaverii.

În iunie ploile vor fi mai puține, iar temperaturile mai ridicate.

“Statistic vorbind luna iunie e cea mai ploioasa luna a anului. Însa datele centrului European cel putin la acest moment indica canditati sub norme in special in partea de sud-si sud-est a Romaniei. În ceea ce priveste regimul de temperaturi pare o luna apropiata de norme”, precizează Elena Mateescu.

În iulie, precipitațiile aproape vor dispărea și vor lăsa locul caniculei.

