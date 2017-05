Viata de dupa scoalã a tineriilor vasluieni: vânzãtori cu facultate!

ABSOLVENTI… “Dacã înveti ajungi departe”aceasta este sintagma dupã care ar trebui sã se ghideze tinerii. Cu toate astea multi dintre cei care au absolvit liceul sau facultatea ne-au povestit cã în ziua de azi degeaba esti tobã de carte dacã nu faci practicã sau nu esti obisnuit cu termenul de voluntariat.”Am terminat la LMK si am mers la facultate în Bucuresti. Nu am terminat-o dar tot mi-am gãsit un loc de muncã si încã unul bine plãtit” ne-a povestit Cosmin, 25 de ani.

În ziua de astãzi când un tânãr terminã liceul se gândeste imediat la ce facultate va merge si îsi planificã alãturi de pãrinti viitorul, nicidecum acestia nu analizeazã piata muncii ci pur si simplu se ghideazã dupã leafa mai mare, fãrã sã se gândeascã la faptul cã alte câteva milioane de tineri se gândesc la acelas lucru. 20 % din tinerii români sunt someri iar peste 50 % nu lucreazã în domeniile în care s-au pregãtit în liceu sau facultate.”Am terminat liceul la LMK si am mers la facultate în Bucuresti. Mai exact la Facultatea de Informaticã si Matematicã din cadrul Universitãtii din Bucuresti. Nu am terminat-o dar tot mi-am gãsit un loc de muncã si încã unul bine plãtit. Am avut noroc sã cunosc anumite persoane prin voluntariat si work-shop-uri care mi-au deschis ochii si am început sã fac practicã ca programator la o companie. Acum sunt angajat la acea companie ca lead designer si am deja câteva proiecte la care am fost manager. Între timp am reluat cursurile si vreau sã îmi iau diploma anul asta. Sfatul pe care l-as da tinerilor care ies acum din liceu e ca dupã primul an sã încerce sã practice bazele pe care le-au învãtat nu conteazã domeniul.” ne-a povestit Cosmin, 25 de ani. Un alt absolvent , de data aceasta al Facultãtii de Stiinte Politice din Cadrul Universitãtii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, ne-a spus cât de greu este sã îti gãsesti un loc de muncã.”Am terminat în 2011 exact când politica pro-europeanã era în plin avânt si am zis sã încerc acest domeniu. Abia dupã ce am terminat facultatea am aflat cã dacã vrei sã intri în acest domeniu nu e de ajuns sã fi avut note mari si sã fii foarte bun în ceea ce faci. Trebuia sã fi fost înscris din anul I de facultate într-un pardit politic si sã încer sã cresc acolo. Nu am fãcut asta pentru cã nu voiam sã fac politicã ci sã lucrez într-un mediu politic, asa cã am început facultatea de drept si o sã încerc sã le combin cumva. Nu vreau sã ajung sã lucrez pe bani mãrunti dupã ce s-a investit atât de mult în educatia mea” ne-a explicat Marius, 28 de ani. Nici cei care sunt în anii terminali nu vãd lumea în roz, multi dintre ei se gândesc cu teroare la ce vor face dupã facultate.”Sunt în anul patru la Gh. Asachi în Iasi si studiez robotica. Vreau sã ajung inginer dar nu se stie niciodatã ce vei face dupã ce termini scoala. Am prieteni cu diplomã de inginer în constructii si sunt barmani, altul în acte e inginer mecanic si lucreazã ca ultimul mecanic la marginea Iasului. Dacã nu participi la proiecte, nu te faci recunoscut în practicã la fabrici sau oriunde ai merge nu te angajeazã nimeni dacã ai zece la cea mai grea materie din facultate. Pur si simplu sunt altii care au învãtat cât sã treacã si în rest si-au rupt spatele pe santiere si în fabrici si acum au salarii de 3 mii de lei ca ingineri începãtori. Asta e realitatea facultãtilor din ziua de azi, stau cu capul în cãrti si nu te faci vãzut rãmâi la munca de jos. Dacã o prinzi si pe aia” ne-a povestit Tudor, 23 de ani. (Andrei Manolachi)