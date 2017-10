Viata la limita sãrãciei, cu doar 39 de lei pensie! (foto,video)

Strigãt de deznãdejde

SÃRÃCIE CRUNTÃ…Caz social incredibil în comuna Coroiesti, satul Coroiesti de Sus, unde doi bãtrâni trãiesc la limita sãrãciei si în prag de iarnã riscã sã le cadã casa pe ei! Ioan Radu si Elena trãiesc cu o pensie de invaliditate (bãrbatul nu are piciorul drept) de …39 de lei si una de 520 de lei! Oamenii stau doar într-o cãmãrutã, peretii casei sunt crãpati si deplasati, casa fiind foarte veche. Suflete miloase au încercat sã obtinã un ajutor pentru a li se ridica mãcar o camerã si un hol, de la zero, dar la solicitãrile trimise la Mitropolia Moldovei si la Patriarhia Românã li s-a rãspuns cã nu sunt bani pentru ajutoare sociale, toate fondurile fiind dirijate cãtre lucrãrile de constructie ale Catedralei Mântuirii Neamului! Primãria comunei Coroiesti s-a implicat cât a putut si le-a oferit lemne pentru foc si alimente. Edilul spune cã nu îi poate ajuta pe bãtrâni sã îsi construiascã o casã nouã, pentru cã nu existã prevederi legale care sã-i dea posibilitatea sã aloce fonduri de la bugetul local. Doina Simion, cea care a trimis la peste 100 de institutii si persoane solicitãri pentru ca familia sã fie ajutatã, a trimis si la redactia Vremea Nouã un strigãt de ajutor si sperã ca în prag de iarnã acesti oameni amãrâti sã fie ajutati.

În timp ce unii români, cu mult noroc în politicã, au pensii speciale de zeci de mii de lei, existã în judetul Vaslui, în comuna Coroiesti, satul Coroiesti de Sus, o familie greu încercatã, care trãieste cu doar 550 lei venit lunar. Ioan Radu are 64 de ani, este invalid din 1989, când si-a pierdut piciorul drept într-un accident de muncã pe santier. Acum are o protezã în loc de picior si se mai poate deplasa putin, încercând sã munceascã cu ziua pe la vecini, ca sã asigure ceva pe masã lui si sotiei sale Elena, de 65 de ani. Femeia este aproape surdã, nu a avut niciodatã loc de muncã, a muncit la CAP, dar putin si nu s-a putut alege nici mãcar cu pensia minimã… Ioan Radu are 520 de lei pensie (a avut putini ani de muncã, restul fiind pensionat pe caz de boalã) plus o pensie de invaliditate de 39 de lei! Da, ati citit bine, 39 de lei pentru un invalid! Am aflat de cazul celor doi bãtrâni, care trãiesc cu groaza cã li se poate dãrâma casa peste ei în fiecare zi, de la Doina Simion, o femeie cu mult suflet, care i-a ajutat constant, dar nu poate sã le construiascã o cãsutã… cã nu are de unde. Si femeia a apelat la mila … Patriarhiei Române, a Mitropoliei Iasi, a Episcopiei Husilor, precum si la alte 100 de institutii si persoane din tarã si strãinãtate, ca sã le poatã asigura celor doi bãtrâni un loc unde sã-si punã capul pe pernã în sigurantã. Si nimic, niciun ajutor, doar refuzuri!

„Drama acestei familii atinge apogeul disperãrii”

“Drama acestei familii, atingând apogeul disperãrii, m-a determinat sã lupt pentru ei si pe aceastã cale încerc sã vã fac cunoscut strigãtul de disperare al familiei Radu Ioan (invalid) din satul Coroiesti de Sus, judetul Vaslui. Cunosc aceastã familie din copilãrie, pãrintii mei au fost nasii lor de cununie, ulterior botezându-le si copilul ce are un grav handicap psihic, fiind foarte bolnav de schizofrenie în stare avansatã. Sunt oameni în vârstã, foarte sãraci, încercati de soartã, dar deosebit de curati, credinciosi si foarte sufletisti. Locuiesc într-o cãmãrutã în cãsuta din lut a cãrei perete exterior s-a dãrâmat acum mai bine de doi ani în urmã, prin fereastrã se vede în grãdina din spatele casei, restul peretilor au crãpãturi adânci, acoperisul cedeazã si el nemaiavând un punct de sustinere, casa putându-se prãbusi în orice moment. Din nefericire nu au posibilitate sã-l repare.”, ne-a scris Doina Simion.

Biserica Ortodoxã Românã, niciun ajutor!

„Am scris si trimis toate actele lor la Mitropolia Moldovei, cãtre I.P.S.S. Mitropolit Teofan, însã din partea sa, pãrintele Narcis mi-a fãcut cunoscut rãspunsul negativ pe motiv cã nu locuiesc în judetul Iasi. Acest memoriu argumentat cu actele medicale si poze l-am trimis inclusiv I.P.F. Sa Pãrintelui Daniel, Patriarh al Patriarhiei Ortodoxe Române, însã si din partea Sfântului Sinod mi s-a comunicat prin Pãrintele Consilier Radu Noiman, cã toate fondurile au fost alocate construirii Catedralei Mântuirii Neamului si nu mai au fonduri pentru ajutorarea sãracilor. Cã este de datoria autoritãtilor locale sã se ocupe de aceste cazuri. Deoarece casa stã gata sã se dãrâme pe ei si sã-i îngroape de vii sau sã rãmânã sub cerul liber, de-a lungul timpului toate actele si pozele doveditoare ale acestui caz le-am trimis la peste o sutã de institutii si persoane, inclusiv la biserici ortodoxe din tarã si din diasporã, sperând sincer cã la românii sec. XXI sã gãsesc putinã sensibilitate, omenie si solidaritate fatã de cei sãraci, bolnavi, nenorociti si neputinciosi … însã nu a fost sã fie asa. M-a bulversat enorm refuzul si ignoranta cu care sunt tratate persoanele sau familiile nenorocite, nu au primit niciun lemn de foc sau de lucru, nici mãcar un canceu de ciment, niciun bãnut, nimic.., nimic…! Nu au ce vinde si nu au unde pleca.”, a scris Doina Simion în e-mailul trimis la redactia noastrã.

Realitatea este cruntã: casa nu mai rezistã mult!

Viceprimarul comunei Coroiesti, Benone Popa, a mers cu noi la aceastã familie greu încercatã si am constatat cã cele spuse de Doina Simion sunt realitãti. Si chiar crunte… Casa stã proptitã în niste pari, este din lut, nu se poate interveni la ea, pentru cã dacã dai un ciocan în pereti, cade toatã casa! „Noi nu putem sã-i ajutãm, decât doar asa, le m-ai dãm ajutor de urgentã în bani, când au nevoie sã li achitãm lumina, mai dãm niste lemne pe iarnã, cât putem, pentru cã nu avem un buget foarte mare, comuna este sãracã. Alimente le-am dat mereu.. venitul lor este mic, dar nu se încadreazã la ajutor social, pentru cã au 500 de lei venit la douã persoane si ca sã iei ajutor social trebuie sã nu depãseascã 250 de lei pentru douã persoane… Au si vreo 2000 de mp de teren, au câteva capre… Nu s-au încadrat”, a spus viceprimarul Benone Popa.

Ca urmare, facem si noi un apel cãtre oamenii de bine si cu suflet mare, care pot sã-i ajute pe cei doi bãtrâni din Coroiesti de Sus, sã-si ridice un acoperis deasupra capului si sã aibã ce pune pe masã. Puteti dona orice sumã, oricât de micã, în contrul RO12 BTRL 0380 1201 BO89 07XX deschis la Banca Transilvania sucursala Vaslui, pe numele Radu Ioan. Dacã doreste cineva sã contacteze familia Radu Ioan, puteti suna la 0770 170 638.