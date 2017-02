Vicepreşedintele PSD, Mihai Chirica: “Există conflicte în PSD și aș spune că sunt grave”

Primarul Iaşiului şi vicepreşedintele PSD, Mihai Chirica, a făcut noi declaraţii cu privire la proteste şi la conflictele din partid. Întrebat, la Radio HIT Iaşi, care este opinia sa despre protestele apărute imediat după publicarea Ordonanţei 13, Chirica a punctat că s-a întâlnit în câteva seri cu cei 30.000 de ieşeni care au ieşit să protesteze, informează EVZ.

„O mulțime pașnică, care nu părea coordonată de nici o forță obscură, care ieșise dintr-o dragoste de țară evidentă și din dorința de a se simți în siguranță acasă…

În privinţa tensiunii din PSD, edilul Iaşiului a precizat că „Există conflicte în PSD și aș spune că sunt grave. Unele dintre ele pleacă din principiu, iar cele care pleacă din principiu sunt, de obicei, serioase. Rezultatul alegerilor care te fac învingător nu îți dau puterea, ci îți dau o sarcină importantă (…) Există un conflict între clasa politică de astăzi și ieri, între România de astăzi care nu mai este cea de ieri. În 2017 suntem altă țară. (…) În anii de penetrare a familiei europene, milioane de oameni au văzut altă viață. Conflictul nu va mai dura mult. Unii se vor schimba în bine așa cum am făcut mulți dintre cei care ne-am exprimat în spațiul public, iar alții vor fi îndepărtați”, a declarat Chirica

Detalii pe EVZ.

- See more at: https://www.realitatea.net/vicepresedintele-psd-mihai-chirica-exista-conflicte-in-psd-i-a-spune-ca-sunt-grave_2030648.html#sthash.cZST7dFb.dpuf