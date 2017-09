Victorii la scor pentru Sporting Juniorul Vaslui

SUCCES… Juniorii vasluieni au înregistrat douã victorii si douã înfrângeri în etapa a IV-a a Campionatului National de fotbal rezervat juniorilor Under 19 si Under 17. Victoriile au fost obtinute de echipele clubului Sporting Juniorul Vaslui, în vreme ce LPS Vaslui a pierdut ambele partide cu LPS Iasi.

Victorii la scor pentru juniorii de la Sporting Juniorul Vaslui în etapa a doua din etapa preliminarã a Campionatului National U19 si U17. La Under 19, echipa pregãtitã de Cristi Bejan si Costinel Botez s-a impus cu 6-2 în fata celor de la Stiinta Miroslava, în vreme ce pustii Under 17, antrenati de Cornel Cracea si Gabriel Crãciun, au obtinut o nouã victorie la scor de rugby, 14-0! În urma acestui succes, Sporting Juniorul rãmâne pe primul loc, cu patru victorii din tot atâtea jocuri, si cu un golaveraj impresionant, 44-0! În etapa urmãtoare, “galben-verzii” joacã, în deplasare, cu LPS Bacãu. De partea cealaltã, echipele Liceului cu Program Sportiv Vaslui au pierdut ambele partide cu LPS Iasi. La Under 19 au pierdut cu 5-0, în vreme ce pustii Under 17 au cedat cu 2-0. În runda urmãtoare, LPS-istii joacã, în deplasare, cu Stiinta Miroslava.