Viitorii cercetãtori ai României si-au dat întâlnire la Vaslui (FOTO)

COMPETITIE… S-a dat startul Olimpiadei Interdisciplinare “Stiintele Pãmântului”. Festivitatea de deschidere a avut loc, ieri, la Casa de Culturã “Constantin Tãnase” si a evidentiat foarte bine specificul local, de la tinutã si atitudine pânã la dansuri si muzicã. Programul artistic i-a avut în prim-plan pe copiii din cadrul Ansamblului de dans “Codrenii” din Târzii (Oltenesti), pe cei de la Formatia de mandoline “Alexandru Vlahutã”, cei de la “Bimbo” din Bârlad, de la Palatul Copiilor si, nu în ultimul rând, pe membrii Fanfarei Rotaria. Peste o sutã de elevi vor participa la aceastã competitie dificilã si solicitantã, care îmbinã cunostinte din patru discipline de studiu: geografie, biologie, fizicã si chimie. Prima probã, cea teoreticã, va avea loc azi, iar cea experimentalã, mâine.

“Iatã cã judetul Vaslui se aflã din nou pe harta olimpiadelor nationale. Vã felicit pentru cã participati la aceastã olimpiadã. Sunt convins cã veti pleca din acest judet cu impresii bune, pentru cã e un judet încãrcat de istorie, un judet ospitalier si cu traditii. Mult succes!”, le-a transmis invitatilor prefectul judetului Vaslui, Isabel Bogdan.

“Printre voi se aflã viitorii cercetãtori pe care România îi asteaptã”

Si reprezentantul Primãriei Vaslui, Adina Mihalachi, consilier pe probleme de învãtãmânt, le-a transmis un mesaj foarte frumos: “Stiati cã asa cum sunt legile universale (Electricitatea, Gravitatia, Magnetismul), sunt si câteva legi universal valabile în cadrul succesului? Legea valorii: ceea ce credem si apreciem cu adevãrat, se vede în tot ceea ce facem. Legea responsabilitãtii: suntem pe deplin responsabili pentru ceea ce suntem, ceea ce avem, ceea ce devenim si tot ceea ce reusim. Legea pregãtirii: performanta vine în urma unei pregãtiri intense, adevãratii profesionisti investesc mai mult timp decât altii în pregãtire. Legea perseverentei: abilitatea noastrã de a persevera, în ciuda obstacolelor si a dezamãgirilor, denotã încrederea în noi însine. Voi, tinerii, reprezentati o sursã vitalã pentru dezvoltare, sunteti agentii schimbãrii sociale, economice, politice si a inovatiilor tehnologice”. Discursul acesteia a fost urmat de cel al inspectorului scolar adjunct, Cristiana Botan: “suntem onorati sã vã avem ca oaspeti pe voi, cei mai studiosi elevi calificati la aceastã etapã, dar si pe profesorii care v-au îndrumat pasii spre aceste frumoase stiinte. Stim cu totii cã omul este prin natura lui o fiintã impulsionatã de curiozitate, iar voi ati ajuns aici pentru cã ati transformat aceastã curiozitate într-un plan elaborat de studiu disciplinar. Suntem convinsi cã printre voi se aflã viitorii cercetãtori pe care România îi asteaptã, care vor îmbogãti lumea stiintificã prin efortul lor si, de ce nu, o vor revolutiona”.

Vlad Sîmbotin: “nu am emotii”

De la festivitatea de deschidere nu a lipsit nici Vlad Sîmbotin. Avea cu el o carte. Citea. “Nu citesc mereu, dar pentru olimpiada aceasta chiar nu am mai apucat sã citesc nimic si am zis cã mãcar acum s-o fac, pentru cã mâine (n.r. azi) va avea loc prima probã. Nu am emotii pentru cã nu mi-am stabilit un obiectiv, la biologie mi-am dorit sã confirm, sã obtin un punctaj foarte bun. Dupã ce termin liceul, mã voi înscrie la Facultatea de Medicinã din Cluj, iar apoi intentionez sã merg la Oxford, unde sã studiez biologie. Mi-as dori sã merg pe linia geneticii moleculare”, ne-a spus tânãrul.

Comisia de Organizare si evaluare, în vizitã la Pãdureni

IMPRESIONATI… Profesoara Irina Dumitrascu, inspector de fizicã, a mers ieri, împreunã cu membrii Comisiei de organizare si evaluare din cadrul olimpiadei în vizitã la Pãdureni, poate cea mai frumoasã comunã din judetul Vaslui. Dacã la început invitatii se întrebau de ce au fost nevoiti sã meargã atâtia kilometri pentru a ajunge într-un sat, dupã ce vizita s-a terminat, acestia nu mai voiau sã pãrãseascã micuta localitate vasluianã.