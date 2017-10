Vineri, 13! Zi cu ghinion pentru baietii cu tigari de la Husi: mascatii le-au batut la usa!

NECAZURI CU LEGEA… Perchezitii la contrabandistii de tigari din Husi si dintr-o comuna din zona arondata! O mul]ime de case au fost luate in vizor, in cautarea tigarilor netimbrate, trecute ilegal peste Prut. Actiunea este coordonata de un procuror din Iasi, impreuna cu Politia de Frontiera de la Vaslui. A fost scotocita si locuinta unei foste angajate a unei banci din oras, Ana Toma, iar in zona “Stadion” au fost cele mai multe perchezitii. Coca, unul dintre vanzatorii de tigari cunoscuti din oras, a fost si el controlat la domiciliu, fiind luat de anchetatori pentru audieri. De asemenea, perchezitii au avut loc si la mai multi baieti din oras, stiuti ca fiind mici traficanti de tigari (Salceanu, Valceanu), dar si la “Hac”, un patron cu reputatie in oras. “Urmeaza sa dam mai multe informatii in acest caz. Deocamdata, in aceasta faza a cercetarilor, nu putem da alte detalii”, au spus reprezentatii Politiei de Frontiera.