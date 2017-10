Violator în serie, condamnat dupã nouã ani de la comiterea faptei!

TRÃDAT DE REZULTATELE ADN!

INFRACTOR…Individul a violat o femeie în urmã cu nouã ani, de douã ori în decurs de câteva luni. Pentru una dintre fapte a primit 10 ani de închisoare, iar pentru cea de a doua a fost condamnat recent la alti 11 ani.

EXEMPLAR Un bãrbat din comuna Ivesti, pe care magistratii bârlãdeni l-au condamnat din 2014, la 10 ani de închisoare, pentru sãvârsirea infractiunilor de viol, lovire sau alte violente si violarea de domiciliu, a fost condamnat pe 10 octombrie, la 10 ani si 11 luni închisoare, pentru încã un viol comis în urmã cu nouã ani!! Dumitru Matei, de 42 de ani, în luna mai 2008, a dat buzna în miez de noapte în casa în care locuiau douã femei, mamã si fiicã. Bãtrâna, în vârstã de 70 de ani (atunci), a fost snopitã în bãtaie si trântitã pe un pat. La fel s-a întâmplat si cu fiica acesteia, de 32 de ani, care a sãrit în apãrarea mamei. Pe cea din urmã bãrbatul a violat-o, dupã care a dispãrut fãrã urmã. Cazul nu a fost fãcut public la acea vreme pentru cã nu existau probe clare împotriva violatorului. Dumitru Matei a scãpat nepedepsit asa cã, dupã câteva luni, în decembrie, a revenit în casa victimei sale, pe care violat-o din nou. Pentru violul din luna mai 2008, rezultatele ADN care l-au dat de gol pe Dumitru Matei au sosit abia dupã cinci ani, iar pentru violul din decembrie 2008, abia în acest an, în luna martie! Procurorii bârlãdeni l-au trimis în judecatã pe violator în luna aprilie pentru cea de a doua faptã, iar pe 10 octombrie acesta a primit sentinta: 11 ani de puscãrie.

Pânã în 2014, timp de cinci ani, Dumitru Matei a crezut cã va scãpa nepedepsit pentru faptele sale. Ambele violuri le-a comis în 2008, unul în mai si unul în decembrie. Initial, faptele au avut autor necunoscut. L-au “trãdat” însã rezultatele ADN. Pentru violul din mai 2008, magistratii bârlãdeni l-au condamnat în 2014, la pedeapsa cea mai grea, 10 ani de închisoare si daune morale pãrtii vãtãmate în valoare de 10.000 lei. Interesantã este „viteza” cu care s-au miscat cei de la Institutul Criminalistic al IGPR pentru stabilirea rezultatelor ADN: pentru primul viol rezultatele au sosit dupã cinci ani, iar pentru al doilea viol, dupã nouã ani! Ambele rezultate l-au indicat ca autor 99,99% pe Dumitru Matei.

Violurile cu autor necunoscut…

Iatã prima faptã: în luna mai 2008, la Postul de Politie Ivesti au fost depuse plângeri penale de cãtre douã femei, una de 70 si una de 32 (la vremea respectivã), mamã si fiicã, cu privire la faptul cã o persoanã necunoscutã a pãtruns fãrã drept în locuinta lor, a lovit-o pe prima si a întretinut raporturi sexuale cu cea de-a doua. Cercetãrile efectuate de politisti au scos în evidentã faptul cã cele douã femei locuiau singure. În noaptea respectivã, mama a auzit un zgomot în curte si a iesit sã vadã ce se întâmplã. În acel moment, o persoanã necunoscutã s-a nãpustit asupra ei, a bãgat-o înapoi în casã, a lovit-o si apoi a trântit-o pe un pat. Fiica a sãrit în apãrarea mamei, însã nu i-a putut face fatã agresorului. Individul a împins-o, de asemenea, pe pat si a întretinut raporturi sexuale împotriva vointei ei. Ulterior, femeile au oferit unele semnalmente despre individ pe baza cãrora politistii au format un cerc de suspecti. Din pãcate, la acel moment, indiciile si dovezile nu au fost suficiente pentru a-l putea incrimina pe suspect. Ca urmare, în luna decembrie 2008, Dumitru Matei s-a întors la casa celor douã victime, pe care le-a bãtut si a violat din nou femeia de 32 de ani.

Autorul descoperit în puscãrie pentru furt calificat!

Timp de cinci ani cercetãrile au bãtut pasul pe loc. Dumitru Matei nu s-a plictisit deloc pentru cã a stat dupã gratii pentru o infractiune de furt calificat. Potrivit reprezentantilor I.P.J. Vaslui, pe parcursul cercetãrilor au fost ridicate probe biologice pentru stabilirea profilului ADN de la mai multi suspecti, inclusiv de la bãrbatul de 37 de ani (în 2008). Acestea au fost trimise la Institutul Criminalistic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. Rezultatele expertizei biocriminalistice au arãtat faptul cã Dumitru Matei, de 42 de ani acum, din Ivesti, este autorul si primului viol, din 2008, luna mai, pentru care a primit 10 ani de închisoare cu executare, precum si celui de-al doilea viol din decembrie 2008, faptã comisã asupra acelorasi victime din luna mai a aceluiasi an (rezultatele AND la acest viol fiind transmise la opt ani de la comiterea faptei – în martie 2016). Chiar si asa, Dumitru Matei nu si-a recunoscut niciun moment faptele, sustinând încontinuu cã este nevinovat, desi probele AND l-au indicat clar ca fiind autorul celor douã violuri. Dumitru Matei este cunoscut cu antecedente penale pentru furt, dar si pentru o altã infractiune de viol, comisã cu aproximativ 18 ani în urmã. Iatã sentinta datã de judecãtorii bârlãdeni pe 10 octombrie, pentru cel de-al doilea viol:

“Dispune contopirea restului neexecutat de 1169 zile închisoare cu pedeapsa de 10 (zece) ani si 11 (unsprezece) luni închisoare, inculpatul urmând sã execute pedeapsa rezultantã de 10 (zece) ani si 11 (unsprezece) luni închisoare. Aplicã inculpatului, alãturi de pedeapsa principalã rezultantã, pedeapsa complementarã a interzicerii, pentru o perioadã de 5 ani, a drepturilor. Constatã cã inculpatul se aflã în prezent în executarea mandatului din 2015 emis de Judecãtoria Iasi, rãmasã definitivã prin Decizia penalã nr. 103/CJ din data de 13.04.2016 a Tribunalului Iasi si dispune retragerea acestui mandat la momentul rãmânerii definitive a prezentei hotãrâri. Dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii. Obligã pe inculpatul Matei Dumitru la plata sumei de 10.000 de lei daune morale. Instanta obligã pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 11.500 (din care suma de 10.500 lei cheltuieli judiciare avansate pentru urmãrire penalã).”