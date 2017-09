Vlasov are sanse sã mãnânce linistit pe terasã la Casa Albã

VESTE BUNÃ…Fostul sef al Camerei de Comert si Industrie a României, Mihail Vlasov, are sanse mari sã ia masa linistit la restaurantul din Vaslui agreat de acesta. Dupã ce a fost vãzut pe terasa de la Casa Albã de cãtre un consilier judetean, Vlasov a primit si o veste bunã din partea judecãtorilor vasluieni. Judecãtoria Vaslui a admis cererea de eliberare conditionatã, dar decizia nu este una definitivã si poate fi contestatã, în termen de 3 zile. Decizia finalã va apartine Tribunalului Vaslui. Mihail Vlasov a fost condamnat la cinci ani de detentie pentru trafic de influentã. Dupã ce si-a ispãsit o parte din pedeapsã la Rahova, Vlasov a cerut sã fie mutat în Penitenciarul Vaslui, lucru care s-a si întâmplat.

Una dintre “vedetele” Penitenciarului Vaslui este la un pas de eliberare, dupã ce magistratii Judecãtoriei Vaslui au admis cererea de eliberare conditionatã a lui Mihail Vlasov, fostul sef al Camerei de Comert si Industrie a României. Pe lângã vestea unei apropiate eliberãri, lui Vlasov, eliberarea conditionatã i-ar putea aduce o nouã bucurie, si anume, aceea de a putea lua masa linistit în restaurantul agreat din Vaslui. Pânã acum a fãcut-o doar atunci când a primit permisie sã iasã din spatele gratiilor. “Eram pe terasã la Casa Albã. La un moment dat, am întors capul si am avut o surprizã de proportii. La una din mesele terasei l-am vãzut pe Mihai Vlasov. Primul imbold a fost acela de a merge la el sã-l salut, dar mi-am adus aminte cã este detinut si am spus cã nu este cazul sã o fac”, spune consilierul judetean Sorin Braniste. Decizia Judecãtoriei Vaslui nu este una definitivã. Aceasta poate fi contestatã, în termen de 3 zile de la comunicare. Ultimul cuvânt legat de cererea fostului sef al Camerei de Comert si Industrie a României îl va avea Tribunalul Vaslui. În conditiile în care si aceastã instantã va admite cererea, atunci Penitenciarul Vaslui îsi va pierde o altã “vedetã”, dupã eliberarea fostului ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu. În aprilie 2014, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis în judecatã pe Mihail Vlasov, suspendat la acel moment din functia de presedinte al CCIR, pentru trafic de influentã. Mihail Vlasov a fost denuntat la DNA de omul de afaceri Gheza Iosif Petroczki, de la care ar fi pretins, în 2014, un milion de euro. Vlasov a fost prins în flagrant, într-un restaurant din Bucuresti, dupã ce a primit de la omul de afaceri 200.000 de euro. Procurorii au arãtat în rechizitoriu cã, în schimbul acestor bani, Vlasov i-ar fi promis omului de afaceri cã-si va folosi influenta pe care a lãsat sã se creadã cã o are asupra arbitrilor din cadrul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lângã CCIR, învestiti cu solutionarea unui dosar în care denuntãtorul avea calitatea de pârât-reclamant, si cã îi va determina pe acestia sã pronunte o hotãrâre favorabilã acestuia. Dosarul de la Curtea de Arbitraj avea ca obiect pretentiile formulate de SC Infopressgroup SA, care cerea de la Petroczki si asociatul lui suma de 15 milioane de lei, precum si cererea reconventionalã având ca obiect de platã suma de 270.000 de euro, potrivit informatiilor din dosar. Într-un alt dosar, Mihail Vlasov este urmãrit penal pentru santaj, în aceeasi cauzã fiind cercetatã si fiica sa, Vanda Vlasov. Mihail Vlasov este acuzat cã l-ar fi amenintat pe presedintele interimar al Camerei de Comert si Industrie a României, spunându-i cã ”nu este bine ce face” si cã nu ar vrea “sã sufere si copiii altuia”. “La data de 5 mai 2014, Vlasov Mihail, folosindu-se de un înscris olograf, l-a amenintat pe presedintele interimar al Camerei de Comert si Industrie a României Mihai Daraban, prin darea în vileag a unei fapte de coruptie ce ar fi compromitãtoare pentru acesta, în scopul de a dobândi pentru sine un folos nepatrimonial, constând în evitarea tragerii la rãspundere penalã pentru faptele penale sãvârsite în calitate de presedinte al Camerei de Comert si Industrie a României, aspecte sesizate de noua conducere a institutiei organelor de urmãrire penalã”, arãtau procurorii în ordonanta de efectuare a urmãririi penale. În 15 iunie, procurorii DNA l-au trimis în judecatã pe Mihail Vlasov într-un nou dosar de coruptie, el fiind acuzat cã, în 26 februarie 2013, în calitate de presedinte al Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a României (CCIR), i-a cerut unui deputat “sã îi sustinã interesele”, prin promovarea unui proiect de act normativ intitulat “Lege privind registratorii comerciali si activitatea de înregistrare în registrul comertului”.