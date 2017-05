Vrânceni protagoniștii unor accidente de circulație în judeţul Bacău

O femeie din Vrancea, aflată sub influenţa alcoolului, s-ă răsturnat cu ATV-ul.Un bărbat tot din Vrancea pe fondul oboselii, a adormit la volan , a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu o maşină condusă de un șofer de 33 de ani, din comuna Sascut.

Două accidente produse în judeţul Bacău au avut ca protagonişti şoferi din Vrancea. Astfel, polițiștii Biroului Rutier Bacău au fost sesizați cu privire la producerea unui accident pe raza localității Nicolae Bălcescu. Anchetatorii au stabilit că o femeie de 40 ani, din județul Vrancea, în timp ce conducea un A.T.V. pe strada Florești din comuna Nicolae Bălcescu, pe fondul consumului de alcool și a neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a femeii de 40 ani, care a fost transportată la Spitalul Județean Bacău, unde a rămas internată. Femeia avea o alcoolemie de 1,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesteia i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Tododată s-a constata că, femeia de 40 ani din Vrancea nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. “În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, se arată într-un comunicat al poliţiei din Bacău. Un alt accident rutier în care a fost imploicat un șofer din Vrancea a avut loc în comuna Sascut. Poliţiştii au stabilit că un bărbat de 41 de ani, din județul Vrancea, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2, pe direcția Bacău – Adjud, în afara localității Sascut, pe fondul oboselii, a adormit la volan , a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu o maşină condusă de un bărbat de 33 de ani, din comuna Sascut. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a şoferului autoturismului lovit și a unei femei de 30 de ani, pasageră în aceeași maşină. Victimele au fost transportate la Spitalul Municipal Adjud, fără a rămâne internate. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. (D.C.)

sursa: http://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/1588843315-soferii-vranceni-provoaca-accidente-in-judetul-bacau.html