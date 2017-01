Weekend plin de fotbal la Vaslui

Începe “Winter Cup” 2017

FUTSAL… Cea mai importantã întrecere de fotbal în salã la nivel judetean, “Winter Cup” 2017 debuteazã, astãzi, începând cu ora 12.00 la Sala Polivalentã din Vaslui, cu meciurile din faza grupelor.

În acest weekend vasluienii se vor putea delecta cu începutul editiei a turneului de fotbal în salã, “Winter Cup”. Urmeazã un weekend plin de fotbal, cu meciuri din faza grupelor la seniori, Under 19 si old-boys. La seniori, în prima fazã, participã 20 de echipe, formatii care au fost împãrtite în cinci grupe, a câte patru echipe. Meciurile de astãzi si mâine se disputã doar în Sala Polivalentã, ziua fiind deschisã de meciul dintre Vaslui Juniors si O.S LER, în competitia juniorilor. De la ora 14.30 va avea loc duelul dintre Victoria Morandi si Old Boys Stars, pentru ca de la 15.20 sã intre în luptã si seniorii. Turneul este deschis de jocului dintre Atletic Club Bârlad si Hercule Vaslui, formatii aflate în cea mai puternicã grupã, alãturi de Sporting Bârlad si Inter Traian Vaslui. Pajura Husi întâlneste SC 2000 Lipovãt (ora 16.10), Inter Traian dã piept cu Sporting Bârlad (17.00), iar Spartanii se dueleazã cu Unirea Negresti. Ziua va fi încheiatã de meciul dintre Sporting Juniorul 2002 si CF Cormoranii, meci contând pentru competitia juniorilor sub 19 ani. Meciurile de duminicã vor începe de la ora 10.00 si se vor încheia la ora 17.30, cu meciul Pajura Husi – Unirea Negresti.

Ziua 1, sâmbãtã, 21 ianuarie:

12.00 Vaslui Juniors – O.S LER (U19)

12.50 FC Magista – L.T “Ion Mincu” (U19)

13.40 FC STars – Sports 4 Children (U19)

14.30 Victoria Morandi (Old Boys) – Old Boys Stars

15.20 Atletic Bârlad – Hercule

16.10 Pajura Husi – SC Lipovãt

17.00 Inter Traian – Sporting Bârlad

17.50 Spartanii – Unirea Negresti

18.40 Sporting Juniorul – CF Cormoranii (U19)

Ziua 2, duminicã, 22 ianuarie:

10.00 Red Star – Rapid Brodoc

10.50 FC Murgeni – FC Moara Domneascã

11.40 Victoria Morandi – Stiinta Delesti

12.30 Simba – FC Ghergheleu

13.20 Alpinistii – Arcadia

14.10 Racova Puscasi – AS Solidar

15.00 Inter Traian – Hercule

15.50 FC Murgeni – Arcadia

16.40 Red Star – FC Ghergheleu

17.30 Pajura Husi – Unirea Negresti