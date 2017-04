Zece sãptãmâni de corectie pentru minora care vindea etnobotanice

PENAL…Judecatã separat de ceilalti membri ai familie sale pentru cã era minorã, ultima inculpatã din dosarul clanului Manea si-a primit pedeapsa. La nici 16 ani, Andreea Maria Manea a fost condamnatã la 10 sãptãmâni mãsura educativã neprivativã de libertate si obligatã sã respecte anumite restrictii. În cazul celorlalti cinci membri ai clanului, instanta a dat sentinte cuprinse între 5 ani de închisoare si 2 ani si douã luni de închisoare cu executare. De asemenea, judecãtorii au decis confiscarea sumelor de bani provenite din vânzarea etnobotanicelor si i-au obligat, pe fiecare dintre condamnati, la plata a câte 400 de lei cheltuieli judiciare si la câte 200 de lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmãririi penale. Membrii clanului, Viorel Manea, Cristina Silion, Ionut Andrei Manea, Irina Ioana Manea, au fost retinuti în data de 1 iunie 2016 si acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, în scopul comercializãrii substantelor cu efecte psihoactive cãtre tineri din municipiul Bârlad.

Tribunalul Vaslui a încheiat judecata clanului Manea din Bârlad, trimis în judecatã pentru vânzarea de etnobotanice. Dupã condamnarea celor cinci membri majori ai clanului, a venit rândul Andrei Maria, mezina familiei. În cazul acesteia, instanta a decis condamnarea la mãsura educativã neprivativã de libertate si respectarea unor reguli, timp de 10 sãptãmâni, printre care: sã nu depãseascã, fãrã acordul Serviciului de Probatiune Vaslui, limita municipiului Bârlad, sã se prezinte la acest serviciu la datele fixate, sã nu comunice cu martorii din dosar. De asemenea, minora a fost obligatã la plata a 1.000 de lei, cheltuieli judiciare avansate cãtre stat. Sentinta Tribunalului Vaslui nu este definitivã si poate fi atacatã în termen de 10 zile de la comunicare. În cazul celorlalti cinci membri ai clanului, instanta a dat sentinte cuprinse între 5 ani de închisoare si 2 ani si douã luni de închisoare cu executare. De asemenea, judecãtorii au decis confiscarea sumelor de bani provenite din vânzarea etnbotanicelor si i-au obligat, pe fiecare dintre condamnati, la plata a câte 400 de lei cheltuieli judiciare si la câte 200 de lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmãririi penale. Liderul, Viorel Manea, a fost trimis dupã gratii pentru o perioadã de 5 ani si doi ani pedeapsa complementarã a interzicerii unor drepturi. Aceeasi pedeapsã a primit-o si Cristina Silion, trimisã dupã gratii tot pe o perioadã de 5 ani si doi ani interzicerea unor drepturi. O pedepasã ceva mai micã a primit Andrei Ionut Manea. Acesta a fost trimis în spatele gratiilor pentru 3 ani si 1 an interzicerea unor drepturi, ca pedeapsã complementarã. Elena Maria Manea a fost condamnatã la 3 ani si 6 luni de închisoare cu executare, iar Elena Ana Maria la 2 ani si douã luni de închisoare, la care a mai fost adãugatã pedeapsa complementarã de interzicerea unor drepturi pe o perioadã de un an. De asemenea, instanta a dispus confiscarea sumelor provenite din vânzarea de etnobotanice, adicã 2.722 de lei si 500 de euro. Sentinta nu este definitivã si poate fi atacatã, cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Manea Viorel, de 62 ani, Silion Cristina, de 43 ani, Manea Andrei, de 27 ani, Manea Ioana, de 22 ani, au fost retinuti în data de 1 iunie, mãsurã dispusã de procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vaslui, apoi au fost prezentati la Tribunalul Vaslui cu propunerea de arestare preventivã. De asemenea, fatã de Manea Elena, de 23 ani, a fost luatã mãsura preventivã a controlului judiciar pe o perioadã de 60 zile. În perioada 2014 – 2016, aceste persoane ar fi constituit un grup infractional organizat, în scopul comercializãrii substantelor cu efecte psihoactive cãtre tineri din municipiul Bârlad. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism – Biroul Teritorial Vaslui, împreunã cu ofiteri de politie judiciarã din cadrul Serviciului Combatere a Criminalitãtii Organizate Vaslui, au efectuat o amplã actiune, cu perchezitii si tot tacâmul la clanul Manea, de pe strada Siret (zona Stadion din Bârlad), având informatii si dovezi cã suspectii Manea Viorel, Silion Cristina (capul retelei) si Manea Ioana au constituit un grup infractional organizat, structurat pe baza relatiilor de familie, în scopul comercializãrii de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, cãtre consumatori din rândul tinerilor din municipiul Bârlad. În urma cercetãrilor efectuate, în cauzã s-a retinut cã grupul infractional organizat era format din inculpatii Manea Viorel, Silion Cristina, sot si sotie, precum si cei cinci copii ai acestora, dintre care trei majori si doi minori (de 15, respectiv 16 ani). Suspectii, Manea Viorel, Silion Cristina, Manea Andrei, Manea Ioana si Manea Elena, au distribuit si vândut produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în perioada 2014 – 2016, atât în mod direct, cât si indirect, prin determinarea a alti patru minori, din cadrul aceleiasi familii, cu vârste cuprinse între 9 si 14 ani, sã comercializeze astfel de substante. Chiar în timpul efectuãrii perchezitiei, la locuinta respectivã s-au prezentat sase persoane care intentionau sã achizitioneze substante interzise, acestea fiind si ele ridicate pentru audieri. Unul dintre membrii familiei Manea (Cristina Silion) avea rolul de aprovizionare cu substante etnobotanice, acestea fiind comercializate pe raza municipiului Bârlad, în mod direct sau prin intermediul unor minori cu vârste sub 14 ani. Activitatea a fost desfãsuratã în mod continuu, pânã în prezent, iar consumatorii erau, în special, tineri din municipiul Bârlad. Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la domiciliul suspectilor a fost gãsit si ridicat un plic ambalat, continând materie vegetalã, precum si o altã cantitate de aproximativ 20 g de astfel de substantã, despre care existã suspiciuni cã este susceptibilã de avea efecte psihoactive. Totodatã, a fost ridicatã suma de 2770 lei si 500 de euro, bani proveniti din activitatea infractionalã.