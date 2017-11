Zece vasluieni au iesit sã protesteze împotriva modificãrilor legii justitiei!

PROTEST…Faptul cã justitia îsi va pierde din obiectivitate, iar judecãtorii si procurorii vor fi la cheremul unei singure entitãti nu a picat bine unor vasluieni. Acestia, în numãr de 10 persoane, s-au adunat în fata statuii lui Stefan cel Mare, pentru a-si declara nemultumirea. “Noi am iesit în seara asta pentru cã nu dorim ca justitia sã fie controlatã politic. Considerãm cã justitia, prin definitie, trebuie sã fie un organ liber, care sã nu fie aservit unor anumiti baroni locali. Asa cum am vãzut de-a lungul timpului trebuie sã fie “pãrtinitoare” cu fiecare cetãtean în parte. Nu trebuie sã facã diferenta dintre o femeie de serviciu si un sef de partid. Obiectivitatea justitiei este pusã în pericol pentru cã am avut norocul cã în ultimii ani Guvernul si presedintele nu au fost pe aceeasi lungime de undã. Nici nu vreau sã mã gândesc ce s-ar fi întâmplat dacã Ponta era acum presedinte. Una este sã ai majoritate în Parlament si anumite legi sã ajungã mai usor la presedinte, si alta este ca unul dintre aceste douã sã aibã la mânã întreaga justitie. Noi am avut norocul ca acest lucru sã nu se întâmple. Am avut un echilibru care acum stã sã se distrugã”, ne-a povestit Ciprian Canã, unul dintre protestatarii aflati în Centrul Civic. Acestia au dat un ghiont si opozitiei politice locale, care, din punctul lor de vedere, iese la protest doar ca sã arate cã mai existã într-un judet pictat cu rosu. “Nu se poate ca acestia sã iasã în stradã din motive politice si acum, când toatã tara e în stradã, ei stau linistiti acasã. Au iesit 200 în stradã doar sã arate cã mai existã opozitie în Vasluiul ãsta PSD-ist. Dar acum nu vor sã fie alãturi de oameni”, a mai adãugat unul dintre protestatari.