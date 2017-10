Scandal urias la o institutie publica din Iasi. Revoltati de modul in care sunt cheltuitibanii publici, angajatii Administratiei Bazinale de Apa Prut Barlad si-au turnat sefii, despre care au dezvaluit modul in care fraudeaza proiectele derulate pe fonduri europene. Muncitorii inscrisi in Sindicatul Independent Bahlui Iasi au semnalat la Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) modul scandalos in care sefii din cadrul ABA Prut au cheltuit peste 70 milioane de euro din bani europeni.

Sursa: https://www.bzi.ro/bomba-zeci-de-milioane-de-euro-din-fonduri-europene-fraudate-la-o-institutie-din-iasi-scandalul-a-fost-musamalizat-la-oficiul-european-antifrauda-625639