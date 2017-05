Zeci de săteni ţepuiţi de un agent de credite rapide

Zeci de localnici din satul gălăţean Hanu Conachi dar şi din comunele apropiate acuză o consăteancă, fost agent la o firmă ce oferă împrumuturi la domiciliu, că i-a înşelat. Oamenii, toţi vârstnici, spun că femeia susţinea că are vreun necaz, îi convingea să facă împrumuturi pe numele lor dar ea lua banii şi le-a promis că tot ea va plăti ratele. Din păcate, de două zile oamenii s-au trezit la uşă cu colegi ai femeii care i-au anunţat că ea a fost dată afară şi că ei sunt buni de plată. Acum nu ştiu ce să facă, au şi ei propriile lor rate, în plus sunt supăraţi că au păţit ce au păţit pentru că au vrut să facă o faptă bună. Femeia şi-ar fi înşelat inclusiv membri ai familiei.

„A venit o cumătră de-a noastră, agentă, şi m-a rugat să îi fac un credit, că are un mare necaz în familie. I-am făcut credit pe numele nevestei, a plătit o perioadă, dar de pe 4 mai au dat-o afară de la Provident şi acum nu mai plăteşte. Plătim noi creditele pentru ea. Am luat credit 3.000 de lei şi plus dobândă trebuie să dăm înapoi vreo 4.800 de lei. Ne-a zis că îi trebuie bani că i-a luat poliţia actele de la maşină, că nu a plătit asigurarea şi rovinieta, şi să îi mai dau să îşi repare şi maşina, că nu are cu ce câştiga un ban. Sunt 60 de persoane la Hanu Conachi înşelate în felul acesta, plus Nămoloasa, Fundeni şi Lungoci, deci în total vreo sută de persoane. Din spusele celor de la firmă are cam 180.000 de lei de plată”, a spus Sterian Stan, cumătrul femeii acuzate. Oamenii se tem că femeia, care şi-a scos casa la vânzare şi şi-a mutat mobila, să nu plece din ţară. Oricum, nu are nimic pe numele ei, spun sătenii. În cele din urmă, contactată telefonic, femeia acuzată susţine că şi ea e o victimă. S-a simţit presată să facă cât mai multe contracte, îi era teamă ca va fi dată afară şi toţi banii luaţi de la pagubiţi au ajuns tot la firmă. Ştie că a greşit, dar spune că îşi vinde casa şi va plătit tot, până la ultimul leu.

„Nu am vrut să înşel pe nimeni. Deocamdată nimeni nu a dat nici un leu. Eu voi plătit tot. Îmi vând casa şi tot ce am şi plătesc. Ştiu că nu trebuia să fac aşa ceva, dar nu am beneficiat eu de nici un ban, mi-a fost teamă că rămân fără loc de muncă şi trebuia să fac cât mai multe contracte. Luam banii de la unii şi îi punem la alţii, nu am prejudiciat firma”, susţine Maria Carp, femeia acuzată de săteni că i-a înşelat.

Poliţiştii au primit zeci de sesizări, dar ancheta este abia la început.

„În urmă sesizărilor primite s-a deschis o anchetă penală în acest caz pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune“, a precizat ag.pp. Crina Dragu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi.

sursa: http://www.monitoruldegalati.ro/stirea-zilei/zeci-de-sateni-tepuiti-de-un-agent-de-credite-rapide.html