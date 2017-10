Zilierii vasluieni vor beneficia de conditii mai bune, prin înfiintarea de agentii de mediere

PROIECT… La Vaslui, va fi înfiintatã o agentie de mediere între cererea si oferta de muncã zilierã, în conditiile în care existã ofertã de muncã zilierã de la diverse companii, cum ar fi cele de constructii, însã nu se cunosc exact detaliile ofertelor. Noua structurã vor fi acreditatã de cãtre Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (ANOFM), prin agentia pentru ocuparea fortei de muncã de la nivel de judet, care va facilita punerea în legãturã a beneficiarilor de lucrãri cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncã. Înfiintarea agentiei de mediere face parte din mãsurile prevãzute în Programul de Guvernare 2017-2020, la sectiunea “Stimularea creãrii de noi locuri de muncã”.

Mãsurile au fost stabilite printr-un proiect de lege adoptat în urmã cu douã zile, proiect care stabileste cã agentiile de mediere pot fi societãti înfiintate în conditiile Legii nr. 31/1990 si au ca obiect de activitate ,,Activitãti ale agentiilor de plasare a fortei de muncã” -cod CAEN 7810 sau societãti cu personalitate juridicã înfiintate în state membre UE. Actul normativ mai prevede cresterea perioadei în care zilierii pot presta activitãti pentru acelasi beneficiar. Astfel, pentru zilierii care ocupã un loc de muncã prin intermediul unei agentii de mediere, perioada în care poate lucra pentru acelasi beneficiar creste de la 90 de zile pânã la maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Agentia de mediere nu poate percepe taxe pentru demersurile pe care le fac în vederea recrutãrii persoanelor fizice care doresc sã desfãsoare activitãti ziliere. Noile structuri de mediere vor putea beneficia de fonduri externe nerambursabile pentru formarea profesionalã a personalului propriu si pentru dezvoltarea capacitãtii administrative. Furnizorii de servicii de mediere a muncii pot presta servicii de mediere între cererea si oferta de muncã zilierã, fãrã a se supune acreditãrii prevãzute de noua lege, dacã dreptul de a presta astfel de servicii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale. Având în vedere faptul cã munca zilierã presupune desfãsurarea de activitãti necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar persoanã juridicã, aplicarea noilor prevederi din lege va avea ca impact cresterea gradului de ocupare pe piata muncii a persoanelor din categoria de populatie care nu are o calificare profesionalã sau are o educatie scolarã precarã. În prezent, judetul Vaslui se confruntã cu deficit de fortã de muncã calificatã, iar prin acest act normativ se urmãreste asigurarea unui cadru normativ coerent si unitar, care sã faciliteze accesul la angajarea în piata muncii a persoanelor care desfãsoarã activitãti sezoniere, sporadice sau accidentale. Analiza pietei muncii si a numãrului de zilieri înregistrati la Inspectoratele Teritoriale de Muncã din toatã tara, inclusiv la Vaslui, relevã faptul cã actualul cadru normativ care reglementeazã munca zilierã a dus la o crestere semnificativã a numãrului de persoane ocupate pe piata muncii.