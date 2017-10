Ziua Mondialã a Alimentatiei: conferinte si mese rotunde la Vaslui

EVENIMENT…În fiecare an, în ziua de 16 octombrie, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agriculturã (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations) sãrbãtoreste Ziua Mondialã a Alimentatiei, aceasta fiind ziua înfiintãrii FAO în 1945, la Quebec, în Canada. În prezent, aceastã zi este sãrbãtoritã în 192 de tãri. Pentru editia din acest an, care este intitulatã “Schimbãm viitorul migratiei. Investim în securitatea alimentarã si dezvoltarea ruralã”, peste tot în lume, inclusiv la Vaslui, vor fi organizate conferinte, seminarii si mese rotunde ce vin în sprijinul obiectivului propus de FAO. “Scopul acestui eveniment este de a face cunoscute problemele sectorului alimentar si de a spori solidaritatea cu sectorul agriculturii, punând bazele unor politici de actiune comune. Alegerile alimentare din viata zilnicã a familiei de azi nu sunt întotdeauna dintre cele mai fericite. În aceastã perioadã, Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale a depus eforturi sustinute pentru initierea de politici guvernamentale adecvate, care sã contribuie în mod eficient la asigurarea securitãtii produselor alimentare si la promovarea produselor agroalimentare românesti. Agricultura sãnãtoasã duce la o alimentație sãnãtoasã. România, alãturi de FAO, îndeamnã populatia la o alimentatie sãnãtoasã si la o mai mare atentie în gestionarea alimentelor. Potrivit celor mai recente date emise de Organizatia Mondialã a Sãnãtãtii (OMS), principalele cauze de mortalitate în lume sunt legate de alimentatia nesãnãtoasã: 14 milioane de decese sunt cauzate anual, la nivel global, de o alimentatie incorectã si dezechilibratã”, spune Gigel Crudu, directorul executiv al Directiei pentru Agriculturã Judetene Vaslui. Alimentatia românilor, spune seful DAJ Vaslui, se caracterizeazã printr-un aport mare de grãsimi si proteine totale, raport mult supraunitar dintre grãsimile animale si cele vegetale, un aport insuficient de carbohidrati si de fibre alimentare (1/3 din necesar) si un aport insuficient de calciu, magneziu si seleniu. Totodatã, dieta românilor contine un consum dublu de sare fatã de valorile recomandate. Cel mai des consumate alimente în România sunt carnea si preparatele de carne, ouãle si produsele din lapte, pâinea si zahãrul, iar la polul opus se numãrã: pestele, leguminoasele, fructele oleaginoase si sucurile naturale.