CONFERINTÃ: Pe 1 septembrie, la orele 12.00, Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad prezintã la sediul din strada Republicii 235 (fosta Bancã Agricolã), în Sectia de Stiinte ale Naturii, conferinta intitulatã „Valorificarea patrimoniului paleontologic al judetului Vaslui”. La aceastã dezbatere este invitat sã participe si George Istrate, cetãteanul de onoare al municipiului Bârlad, cercetãtor-vulcanolog, doctor în geologie, care si-a desfãsurat activitatea de cercetare în Germania, la Karlshrue.

Cercetãrile paleontologice desfãsurate în ultimii ani pe teritoriul administrativ al judetului Vaslui au pus în evidentã existenta unui mare potential fosilifer, care provine de la asociatii de vertebrate continentale, începând cu Miocenul superior si pânã în Pleistocenul superior (aproximativ 12 milioane de ani – 10 mii de ani). Aceste asociatii de vertebrate au ocupat succesiv paleomediile corespunzãtoare actualului podis al Bârladului si si-au marcat existenta si disparitia lor prin elementele scheletice conservate (fosilizate) în rocile sedimentare generate de factorii endogeni si exogeni care au determinat evolutia geologicã al acestui teritoriu Est-Carpatic.

Descoperiri unice în Europa, fãcute în judetul Vaslui

Cercetãrile paleontologice de teren au condus la inventarierea unui numãr de 25 de puncte fosilifere în teritoriul judetului nostru, din care câteva se remarcã prin bogãtia si diversitatea taxonomicã a materialului osteologic colectat. Astfel, zãcãminte fosilifere bogate au fost descoperite în urmãtoarele localitãti: com. Rebricea ( satul Draxeni – Punctul fosilifer “La Nisipãrie”. Vârsta cronostratigraficã: Sarmatian mediu), com. Cretesti (Punctul fosilifer: “Cretesti Dobrina 1″. Sarmatian superior), com. Pogana (Punct fosilifer: “Cariera Pogana”. Meotian) si, nu în ultimul rând, comuna Gherghesti (punctul fosilifer: Gherghesti 1. Meotian superior) în care a fost descoperit în vara anului 2015 un schelet partial de Deinotherium provum (â D.gigantisimum Stefãnescu). Aceastã descoperire a marcat colectarea celui de al doilea schelet partial provenit de la cel mai mare proboscidian (elefant fosil) ce a trãit pe Terra. Ambele schelete au fost descoperite pe teritoriul judetului Vaslui, primul fiind scheletul deinotherului de la Mânzati, colectat de Grigore Stefãnescu în anii 1891-1893.

Aceste rezultate remarcabile au fost obtinute printr-o activitate intensã a unei echipe de cercetãtori paleontologi formatã în 2004 la intiativa muzeografului Laurentiu Ursachi si coordonatã, din punct de vedere stiintific, de prof. univ. dr. Vlad Aurel Codrea de la Univ. “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. Desigur cã, în timp, din aceastã echipã au fãcut parte multi studenti masteranzi, doctoranzi si cercetãtori de la Facultatea de Geografie si Geologie a Univ. “Al. I. Cuza” din Iasi si universitatea clujeanã. Însã, de remarcat este implicarea semnificativã la activitãtile desfãsurate a unor cadre didactice universitare de la Iasi, precum: asist. univ. dr. Gabriel Rãtoi si prof. univ. dr. Mihai Brânzilã. Totodatã, trebuie de mentionat sprijinul primit de echipã din partea unor cetãteni vasluieni care manifestã un atasament deosebit pentru institutia muzealã bârlãdeanã. Din rândul acestora s-au remarcat: dr. Cristian Onel (Bârlad), Dumitru Mocanu (Fruntiseni), Sandu Cretu si actorul Simon Salcã jr. (Bârlad) etc. În anul acesta (2017), la initiativa doctorandului Haiduc Bogdan (Iasi), echipa a beneficiat de colaborãri cu cercetãtori de marcã din SUA – Jay Kelly si de aportul deosebit al cetãteanului italian Ferdinando Perniciano.

Iatã, pe scurt, câteva argumente pentru dezbaterile ce vor avea loc în cadrul conferintei „Valorificarea patrimoniului paleontologic al judetului Vaslui” programatã în data de vineri, 1 septembrie, orele 12. 00, la sediul Muzeului “Vasile Pârvan” din str. Republicii nr. 235. Organizatorul activitãtii, dr. Laurentiu Ursachi, vã invitã sã participati pentru a afla multe lucruri interesante despre paleontologia si geologia judetului Vaslui.