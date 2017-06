Douã masini au ars ca o tortã, iar o a treia a fost distrusã partial de flãcãri! (foto, video)

INCREDIBIL…Un scurtcircuit la instalatia electricã a unui autoturism ce apartine firmei de pazã Romold a produs un adevãrat dezastru în parcarea din spatele Judecãtoriei Vaslui. Masina a fost cuprinsã de flãcãri puternice, iar vântul a împrãstiat focul spre autoturismul de alãturi, un Ford Fiesta, al unei angajate a Prefecturii Vaslui. De asemenea, flãcãrile au afectat si un Logan parcat alãturi de autoturismul de la care a pornit incendiul. În scurt timp, exploziile cauciucurilor cuprinse de flãcãri au semãnat panicã în rândul zecilor de vasluieni adunati sã vadã dezastrul. Pompierii sositi la fata locului au reusit sã salveze una dintre masinile cuprinse de foc, dar, pentru celelalte douã, pagubele înregistrate au fost în proportie de 90%.

Flãcãri si panicã în spatele Judecãtoriei Vaslui, dupã ce trei autoturisme parcate în apropiere au fost cuprinse de flãcãri. Un scurtcircuit la instalatia electricã a unui autoturism ce apartinea firmei de pazã Romold Security a declansat prãpãdul. Angajatii firmei au vãzut iesind fum de sub capota masinii si au cerut un stingãtor de la un bar din apropiere. Au deschis portiera si au încercat sã stingã flãcãrile, dar fãrã succes. Alimentat de vânt, focul a cuprins, în scurt timp, întregul autoturism si acesta s-a extins apoi la un Ford Fiesta parcat la micã distantã si la un Logan parcat în stânga masinii Romoldului. Din fericire, ultimul autoturism cuprins de flãcãri a fost salvat de interventia pompierilor înainte de a suferi pagube importante. În schimb, celelalte douã au suferit pagube în proportie de 90%. Panica a apãrut printre zecile de vasluieni opriti sã vadã ce se întâmplã în momentul în care cauciucurile masinilor cuprinse de flãcãri au început sã explodeze. Prima explozie a fost urmatã de alte douã explozii consecutive, iar martorii incendiului s-au îndepãrtat si si-au cãutat locuri ferite unde sã se adãposteascã. De asemenea, momentul în care incendiul a izbucnit a avut si un martor ocular. “Am vãzut când a început sã iasã fum de sub capota masinii. Unul dintre angajatii firmei de pazã a mers într-un bar din apropiere si a cerut un stingãtor. A deschis portiera din spate si a încercat sã stingã focul, dar praful din recipient s-a terminat repede. Am sunat si la 112. Dupã aproximativ opt minute, la fata locului a ajuns o masinã de pompieri”. Dupã sosirea echipajelor de pompieri, incendiul a fost stins relativ repede si militarii au reusit sã salveze de la distrugere un autoturism parcat în apropiere, atins si el de flãcãri. De asemenea, o soferitã mai curajoasã s-a apropiat de vâlvãtaie, însotitã de un bãrbat, s-a urcat în masinã si a plecat înainte ca si masina ei sã cadã “victimã” incendiului.

Angajata Prefecturii, Alina Târlea, a rãmas fãrã masinã

Cumpãrat de putin timp, autoturismul Alinei Târlea, angajata Prefecturii Vaslui la Biroul de Fond Funciar, a fost distrus în totalitate. Tânãra a fost anuntatã de dezastru chiar de prefectul Eduard Popica, sosit si el la locul incendiului. Speriatã, tânãra a privit neputincioasã cum masina ei, un Ford Fiesta de culoare rosie, este mistuit de flãcãri. A sperat cã focul nu i-a distrus si actele rãmase în torpedoul masinii. Singura sa alinare a fost legatã de faptul cã autoturismul avea asigurare de tip CASCO si asiguratorul va fi obligat sã o despãgubeascã, mai ales cã nu a fost deloc vinovatã de cele întâmplate.