Noi dezvăluiri halucinate ale arheologilor relevă faptul că sub Sarmizegetusa, dar și sub alte cetăți dacice, se găsește un ansamblu arhitectural gigant, care are mai multe nuclee.

Sursa: http://evz.ro/comoara-dacica-gigantica-a-ajuns-pe-masa-guvernului-este-descope.html