Bãtaie golãneascã pe holurile Liceului Sportiv!

Reglare de conturi

ÎNVÃTÃMÂNT MODERN…Scandalurile si bãtãile par a fi la ordinea zilei în liceele vasluiene. Elevii nu mai tin cont de nimic, de disciplinã sau respect. Se jignesc, îsI adreseazã injurii, fac avansuri fetelor si se iau la bãtaie, chiar sub nasul profesorilor, care par depãsiti de situatie si nu pot controla fenomenul.

SCANDAL…Elevul de serviciu de la Liceul cu Program Sportiv a fost bãtut de doi colegi pentru cã a avut curajul sã sarã în apãrarea unei colege, în utima sãptãmânã de scoalã. Cei doi scandalagii se luaserã de o colegã, iar elevul de serviciu le-a cerut sã o lase în pace. Conform declaratiilor unor martori, fata a fost, pur si simplu, traumatizatã de tupeul celor doi tineri, care au pipãit-o si i-au adresat trivialitãti. Adolescentii sunt elevi în clasa a X-a, prieteni la cataramã. Unul se numeste Alex Obreja si celãlalt Marian Ichim. Elevul de serviciu a fost luat la bãtaie si lovit, dupã cum povestesc unii martori, cu un “box”. Cazul a ajuns si în atentia conducerii liceului si, chiar dacã elevii implicati în disputã s-au împãcat, cel care a sãrit la bãtaie riscã, cel putin, scãderea notei la purtare.

Pentru curajul de a lua apãrarea unei colege de scoalã, elevul care fãcea joi de serviciu pe scoalã a fost aspru pedepsit de doi huligani. Cei doi se tineau de gât pe holurile Liceului cu Program Sportiv si necãjeau o fatã. Martorii povestesc cã cei doi au dat dovadã de un tupeu iesit din comun. Colega lor era pipãitã si i se vorbea vulgar. Elevul de serviciu a vãzut întreaga scenã si le-a cerut celor doi sã o lase în pace. Atât le-a trebuit scandalagiilor. Au lãsat fata în pace, dar au tãbãrât pe cel care a avut curajul sã le strice distractia. Mai mult, dupã cum povestesc martorii, unul dintre ei si-a pus un “box” pe mânã si si-a lovit colegul. Din fericire, cel atacat nu a suferit rãni grave. “Niste huligani care s-au luat de o fatã chiar pe holul liceului. Au început sã o pipãie, mai cã voiau sã o violeze. Elevul de serviciu i-a rugat sã o lase în pace, dar ei au sãrit la bãtaie. Fata este traumatizatã si speriatã, iar huliganii îsi petrec Crãciunul liberi, cu familia si prietenii”, povesteste unul dintre martorii incidentului. Tinerii care au sãrit sã batã elevul de serviciu sunt doi handbalisti, Alex Obreja si Marian Ichim, prieteni la cataramã. Scandalul a ajuns si la urechile conducerii liceului, care a convocat Consiliul Profesoral si pãrintii scandalagiilor au fost chemati la scoalã. La început acestia au fãcut scandal luând apãrarea odraslelor lor, dar, dupã ce au fost pusi în fata dovezilor clare, au tãcut din gurã si au stat de vorbã cu profesorii. “Curios este cã la bãtaie a sãrit unul mai mic de înãltime, care a vrut sã-si batã colegul mult mai înalt decât el. Am înteles cã totul ar fi pornit de la o fatã si cã între ei exista un conflict mai vechi. A fost convocat Consiliul Profesoral, unde se vor discuta sanctiunile care vor fi date celor care au provocat scandalul. Din punctul meu de vedere, elevul de serviciu, cel care a luat apãrarea fetei, nu este vinovat de cele întâmplate. Au fost chemati la scoalã pãrintii elevilor bãtãusi. La început, acestia erau foarte vocali, dar, dupã ce li s-a spus ce s-a întâmplat, cu dovezi clare, s-au calmat. Zilele urmãtoare se va lua o decizie în cazul celor doi elevi si va fi aplicat regulamentul scolar. Astfel, cei doi riscã scãderea notei la purtare si chiar sanctiuni mai grave. Decizia finalã va apartine Consiliului Profesoral”, spune directorul Liceului cu Program Sportiv.

Se înmultesc bãtãile în incinta unitãtilor de învãtãmânt

Acest caz vine la mai putin de o sãptãmânã dupã ce un alt elev, de data aceasta de la Liceul Stefan Procopiu a ajuns în spital bãtut de un alt coleg. Surse din interiorul scolii ne-au povestit cã agresorul l-a luat prin surprindere pe colegul sãu. Acesta a mers în spatele lui Mihai si l-a lovit cu palma peste cap. În momentul în care Mihai s-a întors, bãtãusul i-a dat cu pumnul direct în ochi. Lovitura a fost atât de puternicã încât a fost necesarã transportarea la spital a elevului cu ambulanta. Nu este primul conflict de acest gen de la Liceul “Stefan Procopiu” din acest an scolar. În luna noiembrie, mai multi tineri din Vãleni si Muntenii de Sus au snopit în bãtaie un alt elev. Scenele, de o duritate iesitã din comun, s-au petrecut la magazinul din fata unitãtii de învãtãmânt si în sala de clasã. Bãtãusii au fost tocmiti de un coleg de clasã al victimei, care s-a rãzbunat astfel pentru o absentã. “Mi-a zis cã din cauza mea a luat absent. De atunci si-a pus prietenii sã mã urmãreascã si sã mã batã pe unde mã prind. Sãptãmâna trecutã am luat bãtaie în fata liceului Ion Mincu. Au sãrit 15 pe mine. Am reusit sã scap si sã mã refugiez într-o scarã de bloc. Noroc cu paznicul de Mincu, care a chemat jandarmii. Altfel, cred cã mã bãgau în spital”, povestea Cosmin, victima vãlenarilor, în luna noiembrie.