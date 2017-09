Campanie umanitarã pentru copiii din satele vasluiene

DÃRUIESTE.. Pentru cã începutul de an scolar e aproape, Asociatia „Solidar” îsi ia, din nou, rolul de sustinãtor al familiilor nevoiase. Din banii strânsi de la spectacolul caritabil „Infinita bunãtate”, se vor achizitiona rechizite si hãinute pentru copiii din mediul rural, care nu au resurse financiare pentru a se pregãti cum se cuvine de scoalã. „Cu aceastã ocazie am deschis campania < >. Oricine doreste sã se alãture acestei initiative, este binevenit, fie cã vorbim de donatii în bani sau haine, încãltãminte sau, pur si simplu, de semnalarea unui caz special. Sã nu uitãm, totusi, cã viitorul nostru depinde de felul cum crestem copiii”, a declarat Ionel Popa, presedintele Asociatiei „Solidar”.

Spectacolul caritabil„Infinta bunãtate”, desfãsurat la sfâsitul lunii trecute, a avut ca protagonisti artisti de prim rang al folkului, respectiv Andrei Pãunescu, Ion Chiriac, Walter Ghicolescu, Elena Barbu si Romicã Brunchi. Lor li s-au alãturat Dana Perca si Beniamin Bejan din Husi. Împreunã au oferit un spectacol de zile mari, dovedind o mare poftã de a cânta. Melodii mai vechi (de pe vremea Cenaclului ”Flacãra”) sau mai noi i-au încântat pe cei prezenti. Campania, lansatã cu ocazia acestui concert caritabil, continuã si în aceastã sãptãmânã.Cei care doresc sã se implice pot face donatii dupã cum urmeazã: donatii în bunuri (rechizite, îmbrãcãminte, încãltãminte etc.) la punctele de colectare din: Vaslui (str. Dobrogeanu-Gherea, nr. 26, cam. 4, telefon: 0335.402.413) sau Husi (telefon: 0787.891.458). De asemenea, se pot face donatii în bani cu precizarea: „Pentru rechizite”. Asociatia pune la dispozitie urmãtoarele conturi: cont în lei RO41BTRLRONCRT0225705503 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Vaslui, titular cont Asociatia SOLIDAR, CIF 32379418; cont în euro RO45BTRLEURCRT0225705501 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Vaslui, titular cont Asociatia SOLIDAR, CIF 32379418. Codul SWIFT/ BIC al Bãncii Transilvania este BTRLRO22.