Coordonatorii World Vision, despre Vaslui: „ne-am lovit de o realitate crudã, îngrãditã de o sãrãcie dureroasã”

PERSEVERENTÃ… Lipsa accesului la informatie, sãrãcie si deznãdejde. Asta a gãsit Fundatia World Vision la Vaslui, în urmã cu cinci ani, când a început proiectul „Luptãm împotriva sãrãciei prin dezvoltare economicã” în comunele Osesti, Vulturesti si orasul Negresti. În astfel de conditii, implementarea programului nu avea cum sã fie lipsitã de provocãri. Desi „viziunea era una îndrãzneatã si anume aceea de a-i ajuta pe membrii comunitãtilor respective sã-si dezvolte gospodãriile, astfel încât acestea sã poatã genera veniturile necesare îmbunãtãtirii nivelului de trai, drumul spre reusitã s-a dovedit a fi însã unul anevoios”, spun coordonatorii proiectului. Acestia „s-au lovit de o realitate crudã, îngrãditã de o sãrãcie dureroasã, în care majoritatea familiilor trãiau de pe o zi pe alta, principalele lor surse de venit fiind ajutoarele sociale si alocatiile copiilor. Lipsa cu desãvârsire a accesului la informatiile cu ajutorul cãrora ar fi putut gãsi o cale de scãpare din situatia lor, i-a determinat pe membrii comunitãtilor sã se complacã în viata chinuitã pe care o trãiau de ani de zile. Pe chipurile lor se citea deznãdejde, neputintã si tristetea cã nu pot face mai mult pentru copiii lor care abia dacã terminau opt clase”.

Coordonatorii proiectului nu s-au lãsat înfrânti de dificultãti si au continuat demersul, reusind sã schimbe viata a 100 familii beneficiare. Au organizat sesiuni de informare, cursuri în meserii agricole, atestate de ministerele de profil, schimburi de experientã organizate la marile ferme de crestere a animalelor, donatii, vizite la târguri si expozitii de produse alimentare sau utilaje agricole. Toate au venit în ajutorul beneficiarilor, care au înteles cã gospodãriile lor pot deveni profitabile. „În 2012, odatã cu venirea World Vision România în comunitãtile lor, oamenii au îndrãznit pentru prima datã sã viseze la un viitor mai bun. În familia Ungureanu se dãdea atunci o adevãratã luptã pentru supravietuire. Coplesiti de nevoi, pãrintii abia dacã reuseau sã-si hrãneascã cei patru copii (2017 – Cristi 21 de ani, Marian 19 ani, Petruta 10 ani, Sabina 8 ani). Tatãl, Ciprian, mergea la muncã cu ziua în agriculturã, iar mama, Daniela, lucra pentru salariul minim pe economie ca îngrijitor la scoala din localitate. De la unitatea de învãtãmânt femeia a aflat de existenta Proiectului “Luptãm împotriva sãrãciei prin dezvoltare economicã”. Acolo, a participat la primele sedinte de informare organizate de World Vision România si, de asemenea, a mers în schimburile de experientã din Neamt si Iasi. Încet, încet, împreunã cu sotul sãu a început sã punã în practicã în propria gospodãrie ceea ce învãta de la specialistii în domeniul agricol. Doi ani mai târziu, nenorocirea lovea însã familia Ungureanu. Daniela trecea în nefiintã din cauza unei boli incurabile. Munca începutã de ea pentru a-si dezvolta gospodãria a fost continuatã de Ciprian si fiul sãu Marian care acum are 19 ani. Cei doi s-au implicat în toate activitãtile organizate în cadrul proiectului, iar în familia lor agricultura si cresterea animalelor a devenit principala sursã de venit. Sacrificiile însã nu au lipsit: Marian, care a urmat cursurile Liceului Sportiv din Vaslui, nu a reusit sã promoveze examenul de bacalureat, iar Cristi, fratele sãu mai mare, a plecat în Belgia pentru a-si sustine financiar familia”, povestesc coordonatorii proiectului într-un material dedicat finalului de proiect.

Scroafa hibrid, mândria familiei Ungureanu

Astãzi, în gospodãria familiei Ungureanu sunt sase porci, o vacã, trei cai, 51 oi si trei hectare de pãmânt. Mândria acesteia rãmâne, însã, scroafa hibrid (rasã obtinutã din încrucisarea raselor Marele alb si Landrace) pe care în 2015 a primit-o ca donatie de la World Vision România si care în luna septembrie a fãtat doi pui. „Ne uitam la ea ca la comoara noastrã. Acum asteptãm sã vedem cum cresc cei doi pui si ce rentabilitate au. Mai avem încã trei porci de rasã româneascã, dar în timp îi vom înlocui si pe acestia cu rasa primitã de la Fundatie”, declarã Marian coordonatorilor de proiect – „Luptãm împotriva sãrãciei prin dezvoltare economicã”. Tatãl sãu, Ciprian, a participat la schimburile de experientã organizate la Ferma “TCE 3 Brazi”, Piatra Neamt si Ferma din comuna Tigãnasi. „Pânã sã vinã Fundatia World Vision în comunitatea noastrã nu stiam nimic despre cresterea vacilor de rasã. Am învãtat totul de la zero. Am fost la alte ferme mari si acolo am vãzut ce înseamnã sã ai animale de carne. De exemplu: tineam un an si jumãtate un vitel de tarã, cum spunem noi, pânã când ajungea la 500 de kg si-l vindeam cu 2000 de lei. Anul acesta am ajuns sã am numai vaci din rasa belgianã si am vândut un vitel de patru luni tot cu 2000 de lei. E foarte convenabil”, a spus Ciprian Ungureanu, absolvent al cursurilor de crescãtor de animale, igienã si marketing în afaceri.