Curã de slãbire ucigasã, cu bicarbonat de sodiu

SOCANT…O curã de slãbire cu bicarbonat de sodiu i-a fost fatalã unei femei de 49 de ani. Elena Popa a ajuns în stare criticã la spital, cu intestinele perforate din cauza substantei îngurgitate amestecatã cu apã mineralã carbogazoasã. Medicii vasluieni au suspus-o unei operatii si totul pãrea cã s-a rezolvat. Elena era pe punctul de a se externa, dar, dupã 17 zile de la operatie, inima femeii a cedat. Familia este acum în stare de soc si se pregãteste de funeralii, nu înainte de a face un scandal de pominã în sectia de chirurgie, aducând acuzatii hilare medicilor care s-au chinuit s-o punã pe picioare pe Elena. Acestia încearcã acum sã gãseascã o explicatie privitoare la cauzele decesului, desi initial reusiserã sã o stabilizeze. În opinia medicului curant, femeia de 49 de ani ar fi retrãit unele momente din perioada în care a ajuns, în stare criticã la spital, iar acest lucru i-a provocat infarctul. Vestea mortii Elenei Popa a provocat reactii neasteptate din partea familiei. Una dintre surori si sotul acesteia ar fi avut un schimb de replici acide cu medicii, motivat de faptul cã acestia din urmã nu au anuntat decesul la ora la care s-a produs si au asteptat sã se facã dimineatã. Dupã ce spiritele s-au calmat si familia a înteles protocolul spitalului, retelele de socializare s-au umplut cu mesaje de condoleante din partea celor care au cunoscut-o pe Elena Popa.

Caz incredibil la Spitalul Judetean Vaslui dupã ce o femeie de 49 de ani a murit din cauze greu de înteles. Elena Popa începuse o curã de slãbire în care folosea bicarbonatul de sodiu alimentar. Într-una din zile, a asociat substanta cu apa mineralã carbogazoasã si, povestesc cei apropiati, cu struguri. Se pare cã aceastã combinatie s-a dovedit fatalã pentru cã femeia a ajuns, în stare criticã, la Spitalul Judetean Vaslui, cu intestinul subtire perforat. A fost supusã unei interventii chirurgicale care s-a dovedit un real succes. Dupã interventia chirurgicalã, Elena Popa a fost mutatã în sectia ATI si tinutã sub strictã supraveghere medicalã. Dupã 17 zile totul pãrea cã duce spre vindecare. Femeia se simtea bine, putea sã meargã pe propriile picioare si medicii se pregãteau sã o externeze. Din pãcate, totul a luat o întorsãturã ciudatã si, zilele trecute, Elena Popa a decedat, chiar pe garda doctorului care o operase. Nimeni nu-si explicã ce s-a întâmplat. Pur si simplu, pe 6 octombrie, la ora 2 dimineatã, inima femeii s-a oprit. Alarmate de ceilalti vecini de salon, cadrele medicale au încercat sã o readucã la viatã, dar, dupã mai bine de o orã de manevre de resuscitare, au fost nevoiti sã declare decesul. “Dupã ce am operat-o, a sustinut cã totul a pornit de la o curã de slãbire cu bicarbonat pe care o tinea. Nu stiu exact ce s-a întâmplat de inima pacientei a cedat, dar totul pãrea sã meargã spre bine. Este posibil ca un stres sã-i fi provocat infarctul, o trãire intensã a perioadei în care a venit la spital în stare gravã. Dupã interventia chirurgicalã, am discutat discutat si cu familia. Voiau sã o mute la Iasi. Am fost de acord si chiar am luat legãtura cu medicii ieseni pentru transfer, dar nu a mai fost nevoie pentru cã si la Vaslui i-a fost acordatã o atentie deosebitã din partea tuturor cadrelor medicale. Era un caz deosebit. Se simtea din ce în ce mai bine si se pregãtea pentru externare. Vecinii de salon chiar au stat de vorbã cu ea cu câteva secunde înainte ca inima sã înceteze sã mai batã. Totul s-a petrecut extrem de repede si toate manevrele de resuscitare au rãmas fãrã rãspuns”, povesteste medicul curant al Elenei Popa.

Familia, supãratã pe medici

Între medicii Spitalului Judetean Vaslui si familia Elenei Popa au existat si câteva schimburi de replici ceva mai aprinse, dar, dupã ce s-a înteles care era, de fapt, procedura în astfel de cazuri, membrii familiei Elenei s-au potolit. Se pare cã sotul femeii si sora s-au arãtat foarte supãrati pentru cã medicii nu au anuntat decesul femeii la ora la care s-a întâmplat. “Au existat câteva discutii, dar în astfel de cazuri sunt normale. Este de înteles durerea familiei. Le-am explicat cã protocolul spitalului interzice sã anunti familia despre deces, mai ales atunci când acesta intervine noaptea. A doua zi dimineatã, la ora 8.00, chiar eu am sunat si am anuntat ce s-a întâmplat. La fel ca si noi, nici familia nu-si explicã ce s-a întâmplat, mai ales cã pacienta se simtea din ce în ce mai bine”, spune acelasi medic curant.

Zeci de mesaje de condoleante pe retelele de socializare

DURERE…Vestea mortii Elenei Popa a cãzut ca un trãsnet asupra rudelor si a celor care au cunoscut-o. Astfel, în scurt timp, retelele de socializare s-au umplut cu mesaje de condoleante. “Cu durere în suflet anunt pirederea si trecerea în nefiintã a celei care a fost sorã, fiicã si mamã, Elena Popa, în vârstã de 49 de ani”, spune sora celei care a pierdut lupta pentru viatã. O altã sorã a Elenei a scris pe Facebook: “dragã surioarã te-ai grãbit prea repede sã ne pãrãsesti. Ne-ai lãsat o imensã durere, un gol ce nu putem sã-l mai umplem niciodatã. Nimeni si nimic nu te va înlocui surioara mea scumpã. Sã ai drum lin si odihnã vesnicã. Dumnezeu sã te ierte”, spune aceasta. O apropiatã a familie transmite sincere condoleante: “Condoleante familiei si multã putere si tãrie sã treceti peste aceastã grea si nemãrginitã încercare. Dumnezeu sã te ierte Liliana (asa cum o alintau rudele si apropiatii – n.r.), drum lin pe aceastã cale fãrã întoarcere si, de acolo de Sus, cu sigurantã vei privi si vei proteja pe cei dragi, rãmasi cu durere si amar în suflet”.