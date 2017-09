Reglare de conturi între douã eleve, chiar sub nasul jandarmilor! (video)

VIOLENTÃ… Scandalul online al pustoaicelor care au publicat poze în posturi indecente cu o fatã din Vaslui a continuat în stradã, cu o pãruialã în bunã regulã, ziua în amiaza mare. Ieri dupã-amiazã, pe când se întorcea de la scoalã, Andreea M. a fost atacatã de o tânãrã, pusã la pãmânt si bãtutã cu pumnii si picioarele. Un vasluian a surprins cu telefonul mobil momentul cu pricina si l-a trimis pe adresa redactiei. Agresoarea s-ar numi Romina si e prietenã bunã cu Marcela, cea pe care Andreea o acuza, în urmã cu câteva zile, de activitãti neortodoxe si ale cãrei poze nud le pusese pe Facebook. Pe filmare se aude cum Romina o întreabã pe Andreea “Ti-am spus de atâtea ori?”, iar la un moment dat, dupã mai multe lovituri ale agresoarei, un bãiat strigã “bãi, sun la politie, dã-i drumul!”. În urma agresiunii, fata a lesinat. Câteva persoane care lucrau în zonã au sãrit sã o ajute, stropind-o cu apã.

Scenele de violentã au avut loc în ziua mare, chiar în fata Jandarmeriei Vaslui. Motivul, potrivit persoanei care ne-a trimis filmuletul, “tam-tam-ul de pe Facebook. Marcela a pus-o pe Romina sã o batã pe Andreea. Fata a lesinat si si-a revenit cu ajutorul câtorva muncitori care lucrau la trotuarul din fata Jandarmeriei, care au udat-o cu apã”. Acesta face referire la postãrile Andreei si ale prietenei sale, din urmã cu câteva zile, prin care încercau sã o umileascã pe Marcela. Andreea a publicat pe reteaua de socializare poze cu Marcela în posturi indecente, dar si capturi din conversatiile ei cu alti bãieti, care o denigrau pe aceasta. “Mãcar noi nu ne dãm sfinti si alea, alea. Nu stãm prin masini ascunse, nu ne rugãm de bãieti sã ne plimbe cu motoarele… Nu am nicio problemã cu ea si sorã-sa, dacã-s fete cum or fi ele, dar mãcar sã nu comenteze aiurea, fãrã rost, sã le fie doar lor bine. Si cum mi-a si zis cineva, poate doar le fac reclamã, dar cineva trebuie sã o facã si pe asta”, a comentat Andreea, la poza cu rivala sa dezbrãcatã.

Contul de Facebook al Andreei, spart! Discutii pornografice

Coincidentã sau nu, miercuri seara, unul dintre conturile Andreei de Facebook a fost spart. Pe pagina acesteia au apãrut douã postãri si mai multe comentarii pornografice. Nu putem reda continutul acestora, întrucât autorul a folosit un limbaj mult prea vulgar. Contul a fost reportat si închis ulterior de administratorii retelei.

“Nu suntem cuminti, nimeni nu e”

Zilele trecute, Andreea ne-a contactat pentru a-si spune propria variantã cu privire la scandal. “Noi nu am fost iubitele lui Iuli. Totul a pornit de la altceva, si anume cã ea s-a întâlnit cu iubitul meu, un bãiat din alt oras, în timp ce <<era cu Iuli>>. A recunoscut cu gura ei. Când el, iubitul meu, a aflat, mi-a dat pozele alea (n.r. cu Marcela, în posturi indecente). Am renuntat la el, dar nu voiam sã o las asa cu Marcela”, a explicat aceasta. Totodatã, tânãra a încercat sã punã punctul pe “i” cu privire la acuzatiile aduse: “S-au spus multe despre noi. Da, nu suntem cuminti, nimeni nu e, nici nu am spus cã suntem. Într-adevãr, am avut ceva probleme cu scoala anul trecut, însã am trecut peste asta si acum ne trezim pentru a merge la scoalã. Nu facem prostitutie, dar fiecare are dreptul la opinie. Nu vreau si nici nu încerc sã le schimb pãrerea”. (Ana Mocanu)