Tapul ispãsitor din scandalul din Clubul „Ground Caffe” este un postas extrem de corect si linistit!

FACEREA DE BINE… Ovidiu Tofan, de 27 de ani, postas in comuna Ciocani din zona Barlad s-a trezit implicat fara sa isi dea seama in scandalul din dimineata zilei de 30 aprilie de la ”Ground Caffe”. Dorind sã-l salveze pe patronul clubului, Mihai Bîlici, care se „lupta” cu unul din bãtãusi, fiind trântit la pãmânt, Ovidiu Tofan, având permanent la el un spray cu piper, l-a scos imediat si a pulverizat spre bãtãusul care îl „altoia” pe Misu Bîlici, cum îl stiu toti. Ca dovadã cã Ovidiu Tofan a procedat corect, bãtaia a încetat imediat, iar patronul s-a ridicat de jos teafãr! Numai cã, vrând sã facã bine, el s-a trezit implicat de patronul clubului în tot scandalul, fiind adus la audieri, trimis în arestul IPJ si apoi pus si el sub control judiciar! Acum, postasul Ovidiu Tofan, care este un om extrem de bun la suflet, în ciuda aparentei de luptãtor, nu mai poate purta spray-ul cu el la muncã, fiind nevoit sã se apere în caz cã este atacat când are bani multi la el, cu pumnii! Conducerea Oficiului Rural Postal din Bârlad ne-a precizat cã Ovidiu Tofan are o conduitã ireprosabilã la serviciu si de la angajarea sa pe post nu s-au mai înregistrat reclamatii, fiind un salariat fruntas în realizarea planului de prestatii si venituri.

Când vrei sã ajuti pe cineva, stiindu-l în pericol, o faci pentru cã asa îti dicteazã constiinta si educatia primitã de acasã. Dar când cel pe care îl ajuti a uitat cei 7 de acasã, ajungi la vorba din bãtrâni: „Facerea de bine… nu este chiar necesarã de multe ori”. Asa a pãtit Ovidiu Tofan, un postas tânãr, de 27 de ani, fost agent de interventie la firma de pazã BGS din Bucuresti. Plecat de la 19 ani din satul natal, Ciocani, fiind singurul copil la pãrinti, Ovidiu Tofan a fost un agent de interventie foarte apreciat la BGS, fiind la un moment dat chiar bodyguardul patronului firmei. Nu stie ce-i frica, stie doar cã trebuie sã respecte omul pe care îl apãrã, sã pãzeascã ceea ce i se încredinteazã si este un tânãr onest. Anul trecut, când s-a eliberat postul de postas în satul natal, Ciocani, Ovidiu s-a întors acasã, lângã pãrintii care suspinau încontinuu dupã unicul lor copil. A dat concurs si a câstigat postul, de atunci si pânã acum fiind extrem de respectat de toatã suflarea satului. Ovidiu Tofan s-a trezit cã este târât în scandalul de la ”Ground Caffe” de pe 30 aprilie, când vrând sã-l apere pe Mihai Bîlici sau Misu, cum îi spune el, care era cãzut la pãmânt si atacat de cãtre unul dintre bãtãusi, s-a repezit sã-l ajute, pulverizând spre atacatori cu un spray paralizant. Bãtaia a încetat, Ovidiu Tofan a plecat, dar patronul salvat de la bãtaie a rãmas … supãrat pe cel care a dat cu spray! Si l-a acuzat, spunând politistilor cã acesta era omul bãtãusilor care au iscat scandalul de pominã, pentru care procurorii au rãscolit Bârladul acum douã-trei zile. Asa a ajuns postasul iubit de cei din Ciocani sã fie retinut, apoi pus sub control judiciar, pentru 60 de zile. „Eu nu am fãcut decât sã-l apãr pe Misu Bîlici care era bãtut si se afla la pãmânt. Am lucrat acum ceva timp la el, dar nu ne-am despãrtit în termenii cei mai calzi, însã eu nu am nimic cu nimeni. Atunci eram cu un coleg la o cafea, veneam de la muncã, pentru cã în timpul liber sunt agent de pazã la o discotecã din comuna Tutova. Misu Bîlici vrea sã-mi facã rãu, eu nu înteleg de ce, dar categoric n-am nicio vinã în acel scandal. Ca drept dovadã cã a si încetat bãtaia dupã interventia mea”, ne-a spus Ovidiu Tofan. Este supãrat cã acum, fiind sub control judiciar, nu are voie sã mai poarte cu el spray-ul cu care se apãra în cazul în care ar fi fost atacat de oamenii fãrã cãpãtâi din Ciocani, stiindu-se faptul cã postasii au cu ei în „tolbã” uneori sute de milioane de lei, pensiile si alocatiile oamenilor. „Ce-o sã fac, mã apãr cu pumnii! Dar dacã pãtesc ceva, cine rãspunde?”, a spus Ovidiu Tofan.

„Este omul nostru cel mai bune, din tot Oficiul Rural Bârlad”

„Ovidiu Tofan este angajat al Oficiului de Postã Ruralã, ca agent postal la agentia Postalã Ciocani, din aprilie 2016. De la angajare pânã în prezent a avut o tinutã si un comportament corespunzãtor în relatiile cu sefii ierarhici si colegii de serviciu, tot timpul este preocupat de îmbunãtãtirea nivelului de pregãtire profesionalã si acordã o atentie corespunzãtoare relatiei cu clientii. Chiar vreau sã mentionez faptul cã, de când este agent postal în acel sector, nu mai avem reclamatii. Este un salariat constiincios, disciplinat si cinstit, respectã atributiile de serviciu. Datoritã specificului muncii noastre, ne confruntãm zi de zi cu situatii noi si complexe, dar Ovidiu Tofan stie întotdeauna sã rezolve sarcinile ce i se traseazã. Este o persoanã serioasã, muncitoare si un foarte bun coleg, s-a adaptat cu usurintã situatiilor dificile si a fãcut fatã cu succes si profesionalism. Este angajat cu normã întreagã si îi apreciez calitãtile profesionale. La ora actualã este un salariat fruntas în realizarea planului de prestatii si venituri si suntem multumiti de activitatea lui”, a mentionat Elena Bahrim, sefa Oficiului de Postã Ruralã din Bârlad.