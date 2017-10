Actorul Marius Bodochi a ales să joace pentru bârlădeni, deși a primit vestea că i-a murit mama astăzi!

PROFESIONALISM Astăzi, actorul Marius Bodochi, abia ajuns la Bârlad, a aflat că mama sa a plecat undeva, într-un drum lung și fără de întoarcere, printre stele. Marius Bodochi joacă de la orele 19.00 pe scena Teatrului “V.I.Popa” din Bârlad, în piesa „Chirița în carnaval”, de Marius Bodochi (după Vasile Alecsandri), în a cărei distribuție mai pot fi văzute alături de Marius Bodochi, Anca Sigartău și Rodica Popescu Bitănescu. Muzica la spectacol este asigurată live de Manuela Cara. „Haideți să-i fim alături în spectacolul vieții, spectacol care continuă orice ar fi! Haideți să îl aplaudăm pentru tărie și profesionalism! Haideți să îl susținem pe scena Teatrului <<V. I. Popa>>, să îl aplaudăm și să îi arătăm că îl iubim!… Haideți să fim cât mai mulți în sala, pentru că este, într-adevăr, un moment deosebit de trist, iar el a ales să joace…”, a spus Teodora Spânu, secretarul literar al teatrului bârlădean. Dumnezeu să o ierte! Cotidianul „Vremea Nouă” este alături de actorul Marius Bodochi și îl felicită pentru profesionalismul său! Condoleanțe sincere!

Marius Bodochi are 59 de ani și este absolvent al Institutului de Teatru din Târgu Mureș, clasa profesorului Constantin Codrescu, promoția 1982. Intre 1991 și 2000 a fost profesor de an, lector universitar la Universitatea “Babes Bolyai” Cluj, Facultatea de Litere, Catedra de Teatru. Debutează în 1982, ultimul an de studenție, pe scena Naționalului din Cluj, cu rolul Cristopher Flanders din “Trenul nu mai opreste aici”de T. Williams. Societar al Teatrului Național „I.L.Caragiale” București din 2004. Printre cele mai cunoscute roluri din filmele sale s-au aflat Cara din „Craii de Curtea Veche” de Mircea Veroiu, dar a jucat și în producțiile „Trei Păzește”, „Omul Punte”, „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, „Martorii” de Dan Pița, „Tandretea Lăcustelor” etc.